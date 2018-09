Borse europee in rialzo, Milano chiude a +0,52%

Le Borse europee chiudono in netto rialzo: gli investitori sembrano mettere da parte i timori sulle tensioni che riguardano il commercio internazionale. A Milano, l'Ftse Mib sale dello 0,52% a quota 20.885 punti. A Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,91% a 5.332,13 punti e a Francoforte il Dax sale dello 0,52% a 12.032,30 punti. A Londra l'indice Ftse 100 che aveva invece iniziato la seduta sulla parità realizza in chiusura un guadagno dello 0,55% a 7.313,36 punti. Chiusura all'insegna della stabilità per lo spread tra Btp e Bund tedeschi: dopo un'apertura in lieve rialzo a 238 punti (contro i 234 della chiusura di ieri), il differenziale si attesta ora a 237,6 punti. Il rendimento dei titoli italiani è sceso sotto al 2,787%. A 107,3 punti si colloca invece lo spread tra Bonos spagnoli e Bund, con il tasso delle obbligazioni iberiche all'1,484%. Infine, l'euro chiude in rialzo e torna sopra quota 1,16 dollari alla vigilia delle riunioni della Banca centrale europea e della Banca d'Inghilterra. La moneta unica passa di mano a 1,1622 dollari e a 129,237 yen. Giù dollaro/yen a 111,29.

