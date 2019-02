Borse europee in profondo rosso, spread chiude a oltre 285 punti

DANIEL ROLAND / AFP Spread (Afp)

Chiusura in netto calo per le Borse europee che dopo un'apertura negativa accentuano le loro perdite in chiusura, sulla scia dei timori per i segnali negativi provenienti dall'Italia, dopo che oggi Bruxelles ha confermato il ribasso delle sue stime sulla crescita del Pil dell'Eurozona e ha previsto per il Paese che nel 2019 il Pil salirà solo dello 0,2%, il minimo da 5 anni.

Lo spread è schizzato a 285 punti. Londra, che prima era in controtendenza, ha invertito la rotta anche sui timori per la Brexit e ha perso l'1,11% con l'Ftse 100 a 7.093,58 punti. Il Ftse Mib di Milano ha ceduto il 2,59% a 19.478 punti, il Dax di Francoforte a 23.489,62 punti il 2,67% e il Cac 40 di Parigi ha lasciato sul terreno l'1,84% a 4.985,56 punti.

Tornando allo spread, il differenziale ha toccato il top da metà dicembre, dai 269 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è avanzato fino al 2,966%.

