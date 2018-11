La batterie degli iPhone durano sempre meno

Josh Edelson / AFP iPhone Apple

Le batterie non tengono il ritmo di schermi e processori. I display diventano sempre più grandi, le prestazioni degli smartphone migliorano, ma la durata di una singola ricarica cala. Una flessione che ha colpito gli iPhone nelle ultime due stagioni, ma anche diversi Android, come i Pixel di Google. Lo afferma una serie di test iniziati dal Washington Post e allargati ad altre testate specializzate come CNET, Consumer Reports e Tom's Guide.

Il calo delle prestazioni

Geoffrey Fowler, giornalista del Post, ha testato la durata della batteria di 13 smartphone. Salvo alcune eccezioni, rare ma significative, si nota un tendenza al calo della durata: la maggior parte dei top di gamma lanciati nel 2018 dura meno dei predecessori. L'iPhone XS dura 21 minuti meno dell'iPhone X e 42 meno dell'iPhone 8. L'XS Max, nonostante abbia la più grande batteria mai montata su un telefono Apple, 4 minuti in meno dell'iPhone 8 Plus.

Il Pixel 3 ha un'autonomia quasi un'ora e mezza più breve rispetto al Pixel 2. La grande eccezione è l'iPhone XR, il dispositivo più economico che Cupertino ha lanciato a settembre dura 12 ore e 25 minuti, oltre 3 ore in più rispetto all'iPhone XS. Merito soprattutto del suo display Lcd: i fratelli maggiori (così come molti altri top di gamma concorrenti) montano tecnologia Oled. Offre immagini più vivide e permette di ridurre le dimensioni complessive, ma è più dispendiosa, sia in termini economici che di energia.

Quanto dura la batteria degli iPhone

iPhone XR: 12 ore e 25 minuti

iPhone 8 Plus: 10h 10m

iPhone XS Max: 10h 06m

iPhone 8: 9h 51m

iPhone X: 9h 30m

iPhone XS: 9h 09m

Perché l'autonomia diminuisce

I risultati del Washington Post non combaciano con quelli di Apple: la Mela ha infatti affermato che il XS sarebbe durato 30 minuti in più rispetto al X. Non si tratta necessariamente di un menzogna: non ci sono standard uniformi per valutare l'efficacia di una batteria e i produttori non diffondono particolari sui test. Fowler ha così deciso di chiedere ad alcuni colleghi di mettere alla prova gli stessi dispositivi. Confermando i risultati del Post: “La durata complessiva della batteria è in calo”, ha affermato il direttore di Tom's Guide Mark Spoonauer. Non è solo una questione di capacità: l'iPhone XS Max ha una batteria di 3174 mAh, molto più grande rispetto a quella dell'iPhone 8 Plus da 2619 mAh. Il problema è che l'evoluzione delle batterie non tiene il passo delle tecnologie che devono alimentare. Secondo Nadim Maluf, ceo di Qnovo, un'azienda che aiuta a ottimizzare le batterie, “migliorano del 5% l'anno”, mentre l'energia richiesta dai nuovi iPhone aumenta a un ritmo più rapido. E la situazione potrebbe peggiorare con l'arrivo del 5G, le reti veloci di nuova generazione.

