Autostrada del Brennero: Toninelli invia gli ispettori e annuncia "La gestione tornerà pubblica" 

Pierpaolo Scavuzzo / AGF Danilo Toninelli

Il ministro Toninelli invia gli ispettori per verificare la causa dei disagi sull'Autostrada del Brennero causati dal maltempo. E annuncia che la gestione tornerà presto ai privati. “Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero - ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti - è infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione. Per la gestione dell’A22 - aggiunge Toninelli - la concessione è scaduta da anni e siamo a un passo da rinnovarla con una gestione totalmente pubblica e più conveniente per i territori e per chi viaggia".

