Auto: Fca cede Magneti Marelli ai giapponesi di CK Holdings per 6,2 miliardi

Afp Mike Manley

Fca ha siglato un accordo definitivo per la cessione di Magneti Marelli a CK Holdings, holding di Calsonic Kansei Corporation, uno dei principali fornitori giapponesi di componentistica per autoveicoli. Al termine dell'operazione, CK Holdings sarà rinominata come Magneti Marelli CK Holdings. Le attività congiunte di Calsonic Kansei e Magneti Marelli rappresenteranno il settimo gruppo indipendente più grande al mondo per fatturato nella componentistica per autoveicoli. Il controvalore dell'Operazione è pari a 6,2 miliardi di euro. L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019 ed è soggetta ad approvazioni da parte delle autorità regolatorie e ad altre consuete condizioni di chiusura.

"L'Operazione - si legge in una nota - rappresenta un'opportunità unica di combinare due business di successo per creare uno dei principali fornitori mondiali indipendenti di componenti automobilistici, con un fatturato complessivo di 15,2 miliardi di euro. L'integrazione è un passo decisivo verso l'ambizione strategica di entrambe le aziende di diventare un fornitore di primo piano, diversificato a livello globale. L'azienda combinata sarà meglio posizionata per servire i suoi clienti in tutto il mondo grazie alle sue più grandi dimensioni, alla sua forza finanziaria e alla natura altamente complementare delle loro linee di prodotti e della loro presenza geografica. La nuova entità opererà su quasi 200 impianti e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Giappone, America e Asia-Pacifico".

L'azienda combinata sarà guidata da Beda Bolzenius, attuale CEO di Calsonic Kansei, basato in Giappone. Ermanno Ferrari, CEO di Magneti Marelli, entrerà a far parte del board di Magneti Marelli CK Holdings. Commentando l'operazione, Mike Manley, CEO di FCA, ha dichiarato: "Dopo aver esaminato attentamente una serie di opzioni per consentire a Magneti Marelli di esprimere tutto il suo potenziale nella prossima fase del suo sviluppo, la combinazione con Calsonic Kansei, si è rivelata un'opportunità ideale per accelerare la crescita futura di Magneti Marelli a beneficio dei suoi clienti e delle sue persone eccezionali. Le attività così combinate continueranno ad essere uno dei partner commerciali più importanti di FCA e vorremmo vedere questo rapporto crescere ulteriormente in futuro. L'Operazione riconosce anche il pieno valore strategico di Magneti Marelli ed è un altro importante passo nel nostro continuo focus sulla creazione di valore".

La fusione di Magneti Marelli e Calsonic Kansei creerà un gruppo con un fatturato annuo di 17 miliardi di dollari che conterà circa 65 mila dipendenti tra Tokyo e Milano, e rappresenta il primo grosso colpo messo a segno dal nuovo Ceo del gruppo, Mike Manley, che ha assunto la guida di Fiat Chrysler dopo la scomparsa di Sergio Marchionne, a luglio scorso.

Calsonic Kansei è un produttore giapponese di ricambi per auto acquistato alla fine del 2016 dal fondo di private equity statunitense Kkr, che l'aveva rilevata da Nissan.

Le trattative per l'acquisto di Magneti Marelli erano in corso da mesi, cominciate già con Marchionne alla guida del gruppo. Inizialmente, secondo fonti al corrente delle trattative che avevano parlato nei mesi scorsi citate dall'agenzia Reuters, la prima offerta per Magneti Marelli era di 5,8 miliardi di euro. Il nuovo gruppo, scrive il Nikkei Asian Review, avrà tra i suoi obiettivi quello di realizzare parti elettroniche per le automobili di nuova generazione

