ArcelorMittal: Landini, Italia deve continuare a produrre acciaio

"Bisogna far cambiare idea a Mittal: l'Italia deve continuare a produrre acciaio, e lo deve fare senza fare morire nessuno". Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Lucia Annunziata a in 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Se si fanno degli accordi, addirittura in presenza del governo, non ci può essere uno che si alza la mattina e spiega che non valgono più - ha ribadito poi Landini - è inaccettabile".

In studio nella puntata di oggi a fare da pubblico, una sessantina lavoratori coinvolti nelle crisi industriali di oggi, da un folto gruppo di operai dell'ex Ilva ad alcuni lavoratori di Alitalia, Conad e Treofan, fino a una delegazione di indiani sikh che lavorano come braccianti.

