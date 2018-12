Anas: nominato nuovo cda, Gemme presidente e Simonini ad

Foto: Franco Cavassi / AGF Claudio Andrea Gemme

L’assemblea degli azionisti di Anas ha nominato oggi i membri del nuovo consiglio di amministrazione (Gruppo FS Italiane), che è composto da Claudio Andrea Gemme (presidente), Ivo Roberto Cassetta, Antonella D’Andrea, Vera Fiorani e Massimo Simonini e resterà in carica per il triennio 2018-2020, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio 2020. A valle dell’Assemblea degli azionisti, il nuovo cda ha nominato Massimo Simonini quale amministratore delegato e direttore generale. Lo riferisce l'Anas in una nota.

