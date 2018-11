Amazon diventa corriere, dal Mise due licenze da operatore postale

Amazon Amazon

Amazon diventa anche corriere in Italia: 'Amazon Italia Logistica' e 'Amazon Italia Transport' sono entrate nell'elenco degli operatori postali stilato dal ministero dello Sviluppo economico, aggiornato al 16 novembre. In base all'elenco sono 4.463 i corrieri postali autorizzati dal Mise, molti dei quali però compaiono più volte sotto diversi nomi. L'Agcom aveva condannato Amazon a pagare una multa di 300 mila euro perché offriva servizi postali senza averne l’autorizzazione e gli aveva intimato di sospendere le attività oppure mettersi in regola. Per questo a ottobre il colosso del Web ha fatto richiesta al Mise, ottenendo l'ok alle due licenze. Adesso quindi Amazon dovrà esercitare il servizio sotto la supervisione dell'Authority.

