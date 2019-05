Alitalia: prorogato al 15 giugno il termine per presentare le offerte

Cristiano Minichiello / AGF Alitalia

Dopo aver ricevuto oggi, da parte dei commissari straordinari di Alitalia, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un'offerta definitiva e vincolante per Alitalia da parte di FS, il ministro Luigi Di Maio ha autorizzato la proroga di tale termine al 15 giugno 2019, auspicando tuttavia che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile. È quanto si legge in una nota.

