Alitalia: Di Maio, ore importanti, stanno arrivando offerte da privati per rilanciarla

Cristiano Minichiello / AGF Alitalia

Per completare l'operazione Alitalia, "sono ore importanti e ce la metteremo tutta per rilanciarla. Stanno arrivando le offerte di altri privati, che andranno a comporre il 100% della società". Lo dice su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che è un'operazione che "resta di mercato".

"Tutte offerte - puntualizza - tra cui quelle di alcuni concessionari autostradali, di cui apprendiamo per ora solo a mezzo stampa e che non sono state ancora formalizzate. Il gran vociare che si sta facendo è proprio su questo ultimo aspetto e tengo a precisare che non ho incontrato nessuno per parlare del dossier, né pregato nessuno a riguardo".

"Vogliamo dare una soluzione strutturale ai problemi che abbiamo ereditato e di cui si parla da anni ed anni. - ha aggiunto - Tutto verrà fatto rispettando le persone, le leggi e le regole del mercato". "Qualsiasi piano industriale dovrà essere necessariamente discusso e migliorato con i rappresentanti di tutti coloro che lavorano in Alitalia. Questa compagnia dovrà essere la grande occasione per portare turisti in Italia a vedere il Paese più bello del mondo. Ce la possiamo fare - conclude - basta solo rispettare questo momento delicato".

Ieri si era parlato di un interessamento di Renexia, società del gruppo Toto, che ha però smentito. Sono state smentite anche le indiscrezioni riguardo un incontro tra il vice premier Luigi Di Maio e Riccardo Toto avvenuto a Taranto.

