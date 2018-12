Alitalia: l'avvocato Daniele Discepolo succede a Gubitosi come commissario straordinario

Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha nominato l'avvocato Daniele Discepolo Commissario straordinario di Alitalia in sostituzione del dimissionario Luigi Gubitosi, passato alla guida della Tim. A dare notizia della nomina è il Ministero dello Sviluppo economico in una nota in cui ha spiegato che sono stati accelerati i tempi della sostituzione "alla luce della delicatissima fase della procedura di cessione dei complessi aziendali della società".

"Discepolo", spiega il comunicato, "è un professionista con grande esperienza nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale". Discepolo è stato commissario straordinario di Valtur e attualmente fa parte dei Cda di Piaggio, Zucchi e Artemide.

