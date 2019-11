Alitalia: cancellati 137 voli per sciopero del trasporto aereo

ANDREA DIODATO / NURPHOTO

Alitalia

Giornata difficile per chi vola oggi con Alitalia. Sono 137 i voli cancellati per lo sciopero proclamato ​dalle maggiori sigle sindacali del comparto aereo (ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Uglta e Assivolo Quadri) dalle 13 alle 17. I disagi si protrarranno per tutta la giornata. Per limitare i disagi - spiega la compagnia sul sito - Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 25 novembre".

