Mediaset corre ancora in Borsa. Occhi sui conti e sul confronto con Vivendi

AGI - Mediaset corre ancora a Piazza Affari: dopo il +5,18% di giovedì e il +5,75% di venerdì le azioni del Biscione hanno messo a segno un +9,32% a 1,82 euro.

Riparte l'interesse dopo la sentenza Ue

A riaccendere l'interesse sulla società, il cui cda approverà domani i conti del semestre, che dovrebbero essere però diffusi mercoledì mattina, è stata anche la decisione della Corte Ue sulla quota di Vivendi. Su questo fronte dovrebbe essere il 16 dicembre l'udienza davanti al Tar del Lazio sul ricorso del gruppo francese contro l'ordinanza Agcom che ha imposto il congelamento sotto il 10% dei suoi diritti di voto in Mediaset.

Dopo le ultime novità, anche gli analisti hanno ripreso a focalizzarsi sul titolo, con Barclays che ha alzato la raccomandazione da underweight a equalweight, con prezzo obiettivo che passa da 1,55 a 1,8 euro. Da un lato, sottolinea il report, la ripresa della pubblicità è stata più rapida del previsto; dall'altro il progetto Mfe è "morto, ma il consolidamento nel broadcasting potrebbe non esserlo".

Da questo punto di vista, sottolineano fonti vicine a Mediaset, dopo il cda di domani "non sono previsti annunci di alcun tipo" se non quelli relativi alla semestrale. Non è previsto nemmeno che domani ci sia alcun colloquio fra il vicepresidente del gruppo di Cologno, Pier Silvio Berlusconi, e l'ad della società francese, Arnaud de Puyfontaine; come invece hanno riportato indiscrezioni di stampa nel week end, è possibile che i due si confrontino a breve.

Sul fronte pubblicitario invece gli analisti si sono concentrati sulle ipotesi di possibile 'taglio' della quota di spot sulla Rai, compensata da una quota maggiore di canone; per gli analisti di Equita Mediaset ovviamente si gioverebbe di una simile scelta del governo, così come il gruppo Cairo.