Orsa di 14 anni ferisce 2 uomini, Trentino dispone abbattimento

È una femmina di 14 anni, ‘JJ4’, l’orsa che nel tardo pomeriggio del 22 giugno scorso ha aggredito e ferito un uomo di 59 anni e suo figlio di 28 nella zona del Monte Peller in Val di Non in Trentino.

L’orsa è la seconda più anziana di quelle che attualmente vive in Trentino. Stando agli accertamenti genetici effettuati sui campioni di saliva e organici, è stato ricondotto che è una delle figlia di Jurka, l’orsa 'problematica' catturata nel giugno del 2007 nella zona del lago di Tovel. Nei confronti di 'JJ4' il governatore trentino Maurizio Fugatti ha emesso, contrariamente alla volontà del ministero dell’Ambiente, un provvedimento di cattura e abbattimento.