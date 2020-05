Identificati i responsabili degli spari contro il cognato di Roberto Spada

I carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Ostia hanno identificato i componenti del 'gruppo di fuoco' che lo scorso 20 aprile gambizzarono Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada, in via Antonio Forni, a Ostia: dalle prime luci dell’alba stanno notificando un’ordinanza che dispone la loro custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Roma, con l’accusa di tentato omicidio. Il fatto di sangue si colloca nelle dinamiche di 'riposizionamento' dei gruppi malavitosi sullo 'scacchiere criminale' di Ostia.