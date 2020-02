A Venezia sanificati battelli e autobus contro il coronavirus

Primi casi in Catalogna, Svizzera, Austria e Croazia. Positivo un italiano in Algeria. In Italia sono oltre 320 i casi; i contagi arrivano in Liguria e a Sud. Conte pronto a interventi sui poteri dei governatori. In mille in quarantena a Tenerife, dove una coppia italiana è risultata positiva. Secondo gli economisti, l'Italia rischia un calo del Pil fino all'1%