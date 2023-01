J.R. Moehringer, lo scrittore fantasma

È stato il ghost writer di Andre Agassi per 'Open', ora è in cima alle classifiche di mezzo mondo per aver prestato la penna all'autobiografia del principe Harry

AGI - 'Spare', autobiografia al veleno del 38enne principe Harry, ha un ghostwriter importante. Il migliore attualmente su piazza: lo scrittore e giornalista americano, premio Pulitzer, John Joseph "J.R." Moehringer, già autore non ufficiale nel 2009 del best seller 'Open' firmato da Andre Agassi, che anche stavolta non ha voluto che in copertina comparisse il suo nome.