Sanremo: i 15 big sul palco della seconda serata

AGI - Si definisce il programma della seconda serata di Sanremo. I co-conduttori, con Conti e Pausini, saranno l'attrice Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. In gara si esibiscono quindici big.
Le loro performance saranno sottoposte al giudizio del pubblico con il televoto (50%) e della giuria delle radio (50%). Sarà annunciata la top five, senza ordine di piazzamento.
Ecco i 15 campioni che si esibiranno questa sera, mercoledì 25 febbraio, in ordine alfabetico, annunciati da Carlo Conti:
Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, Nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso.
Questi i 15 big che si esibiranno giovedì 26 febbraio, in ordine alfabetico:
Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tredici Pietro.