La Tosca entusiasma la scala, standing ovation per Mattarella

Applausi lunghissimi, ben 16 minuti, per la Tosca di Giacomo Puccini, diretta da Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore, le voci di Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi. L'opera che questa sera inaugura la stagione lirica della Scala è stata tra le più apprezzate degli ultimi anni.

Complimenti alle maestranze del teatro, allo staff e al maestro Chailly da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha voluto rendere omaggio personalmente agli artisti durante la pausa del secondo atto. "Mi è piaciuto tutto" ha detto Mattarella, durante la visita, che ha fatto insieme ad alcuni degli ospiti del palco Reale tra cui il sindaco Giuseppe Sala. "Non saprei da dove cominciare per fare i complimenti" ha aggiunto. E rivolgendosi a Chailly e al regista Davide Livermore ha rimarcato che "la messa in scena è straordinaria, capace di innovare rispettando la partitura, ogni anno sempre meglio". Accoglienza calorosa per il Capo dello Stato anche da parte dei coristi e musicisti, che gli hanno dedicato un lungo applauso.

Mattarella e la figlia Laura alla prima della Scala

"Una serata di orgoglio per tutta la Rai. Siamo in diretta in 7 Paesi europei e domani ci vedranno anche in Giappone, Corea del Sud e Russia, e poi in numerosi cinema in tutto il mondo, addirittura in Australia e nuova Zelanda. È un bellissimo momento per la Rai, per la Scala e per il nostro Paese", commenta durante la pausa tra secondo e terzo atto il presidente della Rai, Marcello Foa.

"Con Mattarella ci vedremo molto presto", ha riferito la senatrice a vita Liliana Segre uscendo dal 'retro palco' della Scala, dove si è intrattenuta con il presidente della Repubblica a margine della prima della Tosca. "La Tosca non mi delude mai, mi sta piacendo moltissimo, la Scala non mi delude mai", ha aggiunto.

A far visita al Capo dello Stato, accolto dal pubblico con una standig ovation, anche un altro senatore a vita, Mario Monti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore Attilio Fontana, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Cultura Dario Franceschini, l'ex ministro Paola Severino. E ancora il prefetto Renato Saccone, il Procuratore Francesco Greco, lo stilista Domenico Dolce con il fratello Alfonso e l'étoile Carla Fracci.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it