Fucina degli Angeli: arte del Novecento in vetro a Venezia

AGI - Apre alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia la mostra “La Fucina degli Angeli”, oltre cento opere che raccontano l'incontro tra l'arte del Novecento e il vetro di Murano. L'esposizione, aperta da domani fino al 29 marzo 2027, attraverso un'accurata ricostruzione storica, rilegge una delle vicende più visionarie del vetro muranese del secondo dopoguerra.
Il percorso espositivo ripercorre l'avventura creativa della Fucina degli Angeli, nata dall'intuizione di Egidio Costantini alla metà degli anni Cinquanta, restituendo la ricchezza delle sperimentazioni e delle relazioni che ne hanno segnato la storia.
Peggy Guggenheim e il sostegno alla Fucina degli Angeli
Centrale fu il ruolo di Peggy Guggenheim, che sostenne Costantini nei momenti cruciali, acquisì numerose opere per la propria collezione e contribuì all'affermazione internazionale del progetto, suggerendogli una vera strategia espositiva e promozionale.
Brindisino di nascita ma cresciuto a Venezia, Egidio Costantini (1912-2007) vive la fervente stagione muranese degli anni Cinquanta, segnata dall'incontro tra artisti internazionali e alcuni tra i più talentuosi maestri vetrai. In questo contesto dà vita a sperimentazioni che spingono il vetro al limite delle sue possibilità tecniche ed espressive.
Dopo l'esperienza del Centro Studio Pittori nell'Arte del Vetro (1953-1955), nel 1955 Costantini inaugura a Venezia, in campo Santi Filippo e Giacomo, una galleria specializzata in vetro artistico che, su suggerimento di Jean Cocteau, prende il nome di Fucina degli Angeli.
Da Venezia a New York, il successo internazionale della Fucina
Grazie al sostegno e alla rete di relazioni di Peggy Guggenheim, dal 1964 le opere della Fucina sono presentate in gallerie di primo piano, dalla Galleria del Naviglio a Milano (1964-1965) alla Galleria dell'Obelisco a Roma (1965), fino ad approdare al Museum of Modern Art di New York con Sculpture in Glass (1965), prima esposizione interamente dedicata alla scultura in vetro ospitata dal museo statunitense.
È in quest'occasione che la rivista "Time" definisce Costantini "un visionario contemporaneo veneziano, dedito a restituire al vetro la magnificenza dei secoli precedenti" (17 settembre 1965), consacrandone la fama oltreoceano.
Le opere di Braque, Picasso e Kokoschka
L'esposizione segue lo sviluppo cronologico e tematico della Fucina degli Angeli, dalle prime sperimentazioni promosse da Costantini fino alle ricerche degli anni Ottanta.
Le sale iniziali ricostruiscono gli esordi del progetto e l'ambizione di affermare pienamente il valore artistico del vetro. Questa prima fase è documentata dalle realizzazioni liberamente ispirate alle ceramiche di Georges Braque e Pablo Picasso e dalle esperienze condotte con Oskar Kokoschka, tra i primi artisti ad accogliere con entusiasmo l'invito a confrontarsi con il vetro muranese.
Max Ernst, Dorothea Tanning e Jean Arp: l'arte del Novecento incontra Murano
Il percorso prosegue con le collaborazioni nate, anche grazie alla mediazione di Peggy Guggenheim, con alcuni tra i maggiori protagonisti dell'arte del Novecento.
Nel 1963 è proprio lei a favorire il contatto con Max Ernst e Dorothea Tanning, e successivamente con Jean (Hans) Arp, con il quale nasce uno dei sodalizi più prolifici della Fucina.
La collaborazione tra Ernst e Costantini culmina nella realizzazione dell'Immortale, monumentale scacchiera in vetro di sedici metri quadrati presentata nel 1967 alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro a Venezia, della cui genesi sono testimonianza Re e Regina (1964).
Jean Cocteau e i grandi protagonisti dell'arte contemporanea
Lettere, fotografie, disegni e cataloghi documentano inoltre il legame professionale e personale con Jean Cocteau, che definisce affettuosamente i Costantini la sua "famille angélique".
Particolare rilievo assumono inoltre le ricerche astratte e spaziali di Remo Bianco, Giuseppe Capogrossi, Lucio Fontana e Luigi Veronesi.
Come osserva lo storico dell'arte Giuseppe Mazzariol in un'intervista del 1989 registrata alla Collezione Peggy Guggenheim: "La Fucina degli Angeli portò la cultura artistica più avanzata a confrontarsi con la magia del vetro di Murano".