Magis BANCOMAT 2026: annunciati i finalisti del premio

AGI - Sono state annunciate a Milano, nella Sala Federiciana della Biblioteca Ambrosiana, la cinquina e la terna delle opere finaliste alla seconda edizione del Premio Magis BANCOMAT Letteratura, per autori già affermati, e del Premio Magis BANCOMAT Esordienti. Nato per iniziativa di Fondazione 153, con la partecipazione di Bancomat in qualità di main partner e il supporto della Fondazione Silvano Toti, il riconoscimento ha l’obiettivo di celebrare la letteratura italiana promuovendo al contempo progetti solidali.
La cinquina e la terna
I finalisti della sezione Premio Magis BANCOMAT Letteratura sono Ermanno Cavazzoni con ‘Storia di un’amicizia’ (Quodlibet), Mauro Covacich con ‘Lina e il sasso’ (La Nave di Teseo), Francesco Pecoraro con ‘La fine del mondo’ (Ponte alle Grazie), Veronica Raimo con ‘Non scrivere di me’ (Einaudi), Carola Susani con ‘Il dio delle genti’ (Minimum fax); quelli del Premio Magis BANCOMAT Esordienti sono Baldissera Di Mauro con ‘Ugo’ (Elliot Edizioni), Giulio Silvano con ‘Hanno vinto loro’ (Frassinelli) e Sarvish Waheed con ‘La nebbia di Rio’ (Accento Edizioni). “I libri finalisti dell’edizione 2026 hanno qualcosa in comune: raccontano quanto sia necessario, benché difficile, voler bene a sé stessi e agli altri. È quello che ci insegna il Vangelo e ci caratterizza come esseri umani, credenti o meno. E il nostro Premio, con le storie che contribuisce a diffondere e i gesti di solidarietà concreta che sostiene, dà il suo piccolo contributo a questa realtà millenaria”, ha commentato Sebastiano Nata, scrittore, dirigente di Fondazione 153 e ideatore del riconoscimento.
La giuria
Presieduta da Marco Lodoli, la giuria del Magis BANCOMAT riunisce scrittori, critici letterari ed esponenti del mondo culturale: Giulia Caminito, Andrea Carraro, Carlo D’Amicis, Mario Desiati, Donatella Di Cesare, Angelo Ferracuti, Maria Ida Gaeta, Filippo La Porta, Carlo Lucarelli, Annamaria Malato, Sebastiano Nata, Valeria Parrella, Sandra Petrignani, Roberto Saviano, Gianluigi Simonetti, Antonio Spadaro, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi e Sandro Veronesi. A loro spetterà il compito di scegliere i vincitori, che verranno proclamati nel corso della manifestazione Più Libri Più Liberi, 8 dicembre. L’evento sarà visibile in diretta streaming sui canali social (FB e IG) della fiera.
La solidarietà
Il Magis BANCOMAT destinerà complessivamente 300.000 euro a favore degli organismi umanitari preselezionati da Bancomat e dalla Fondazione 153, coinvolgendo direttamente i vincitori nella distribuzione dei fondi. Chi si aggiudicherà il Magis Bancomat Letteratura riceverà un riconoscimento di 10.000 euro e potrà indicare a quale realtà - tra AVSI, Busajo, Caritas, Progetto Rwanda e Save The Children - assegnare un contributo extra di 30.000 euro, che si aggiunge ai 30.000 euro già destinati a ciascuno dei cinque organismi (per un totale di 180.000 euro). Al vincitore del Magis Bancomat Esordienti andrà invece un premio di 4.000 euro e la possibilità di destinare un'ulteriore tranche da 30.000 euro a uno dei tre progetti preselezionati del Banco Alimentare, già comunque beneficiari di 30.000 euro ciascuno (per un ammontare complessivo di 120.000 euro).