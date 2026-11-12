Dai denti di Adolf Hitler tutta la verità sulla sua fine

AGI - Nonostante l’immagine di uomo forte che doveva forgiare la Germania e il Reich millenario, e quella di salutista che non fumava, non beveva alcol ed era rigorosamente vegetariano, la salute di Adolf Hitler era tutt’altro che di ferro. Quella dentale, poi, era disastrosa. Curava assai poco l’igiene orale, soffriva di parodontite cronica e ascessi, una sgradevole e persistente alitosi, aveva numerose otturazioni per carie e ponti e quasi nessun dente sano. Tutti questi elementi, che erano stati fissati nella documentazione medica di un paziente terrorizzato dal trapano del dentista, ipersensibile al dolore e pure atterrito dall’idea che qualcuno gli mettesse le mani e gli strumenti in bocca, dopo il suo suicidio costituivano la prova che i resti carbonizzati rinvenuti a Berlino nel 1945 nel giardino della cancelleria erano davvero i suoi.
I sovietici danno la caccia allo staff odontoiatrico che aveva in cura il dittatore
I sovietici non volevano avere dubbi e immediatamente scatenarono la caccia al professor Hugo Blaschke, ai suoi assistenti e ai suoi collaboratori che curavano il dittatore sempre refrattario a sottoporsi alle sedute odontoiatriche. Il medico, però, era irreperibile perché era riuscito ad abbandonare la capitale, proprio su ordine di Hitler che l’aveva mandato in Austria. Ma non ce l’avevano fatta a filtrare tra le maglie dell’assedio i componenti della sua équipe, a partire da Käthe Heusermann, che dal 1938 affiancava Blaschke nei suoi interventi e conosceva perfettamente le caratteristiche del paziente più importante e più difficile da curare. Gli agenti del controspionaggio militare Smerš la scovarono quasi subito e durante l’interrogatorio dell’8 maggio il colonnello Vassilij Gorbušin, accompagnato dall’interprete Elena Rževskaja, le mostrò una scatola al cui interno c’erano reperti carbonizzati di una mascella e di una mandibola recuperati dal soldato Ivan Čurakov tra le rovine della cancelleria quattro giorni prima. L’assistente capo non ebbe dubbi nell’attribuirei resti ad Adolf Hitler, e il fatto che piangesse contribuì ad avvalorare la sincerità dell’identificazione. Poi la donna, a memoria, disegnò uno schema delle arcate dentarie del Führer precisando dove si trovassero ponti e corone, che combaciavano a quanto sottoposto alla sua attenzione.
Le condanne a 10 anni di lavori forzati in Urss per alimentare un falso politico
L’enigma pareva risolto ma Stalin trovava politicamente più conveniente prospettare al mondo il sospetto che Hitler fosse riuscito a sottrarsi alla cattura, impose l’assoluto segreto sull’intera operazione e sulle carte, e fece condannare la Heusermann alla deportazione in un gulag per dieci anni di lavori forzati, che finirà di scontare nel 1955. Con lei a Berlino era stato arrestato anche il tecnico di laboratorio Fritz Echmann che materialmente aveva realizzato i ponti d’oro e le protesi di Hitler, oltre ad aver lavorato per Eva Braun e diversi gerarchi nazisti. Anche lui disegnò a memoria le protesi fornite per il dittatore, che erano poi quelle rinvenute nei resti carbonizzati ed erano per di più perfettamente sovrapponibili a quelli raffigurati dall’assistente. Pure per lui scattò la deportazione in Unione Sovietica, per evitare che potesse rivelare qualcosa sulla fine di Hitler, ed Echmann tornerà in Germania con i rimpatriati del 1955. I sovietici comunque, indirizzati dalla Heusermann, avevano già messo le mani sulla documentazione odontoiatrica e le radiografie della testa di Hitler risalenti al 1944 conservate nello studio sotterraneo della cancelleria, che invece credevano fosse nella clinica privata del professor Blaschke di Kurfürstendamm. Tutti i dati raccolti combaciavano e i sovietici avevano quindi le prove inoppugnabili sul suicidio di Hitler ed Eva Braun. Un’altra autorevole conferma su cosa fosse accaduto nel bunker era arrivata da un altro dentista, lo Sturmbannführer SS Helmut Kunz, che non aveva personalmente curato il Führer ma era presente in quelle drammatiche giornate della fine del Terzo Reich nella capitale assediata dall’Armata Rossa. Era stato preso prigioniero già il 2 maggio e poi a lui era subito arrivato lo Smerš. In quanto SS e perché implicato nella vicenda del suicidio di Hitler e della famiglia Goebbels, condivise la stessa sorte di Heusermann ed Echmann, con dieci anni di prigionia in Unione sovietica. Stalin aveva deciso che tutto dovesse essere avvolto dal segreto e che la versione del Cremlino non potesse essere messa in dubbio.
Gli americani scovano in Austria il professor Blaschke che fornisce le prove
Ma dall’altra parte gli americani non erano rimasti con le mani in mano. Il 20 maggio a Dorfgastein, in Austria, avevano trovato il professor Blaschke. Ovviamente era stato interrogato in maniera approfondita dagli specialisti del controspionaggio militare che avevano verbalizzato tutto e archiviato le deposizioni. Anche lui aveva ricostruito a memoria la dentatura del Führer, di Eva Braun e pure del segretario Martin Bormann, e sarà grazie a questo che nel 1972 i resti verranno identificati fugando ogni ipotesi che fosse scampato alla morte a Berlino. Il famoso ponte d’oro e porcellana di nove elementi che lui stesso aveva posizionato nella bocca di Hitler era una prova inconfutabile, ma i reperti dell’arcata dentaria, necessari peri il riscontro, erano in mani sovietiche.
I resti finiscono segretamente in un deposito del KGB a Mosca
Ma dov’era adesso il materiale di cui si erano impossessati i sovietici? La scatola di sigari rivestita di raso bordeaux con il reperto della mascella e della mandibola carbonizzate che era stata affidata subito alla Rževskaja perché la custodisse, venne presa dagli agenti dello Smerš e portata a Mosca col vincolo di assoluta segretezza, finendo successivamente nei depositi del KGB. Alla scrittrice ebrea (il suo nome era Kagan), che aveva partecipato a tutte le fasi dell’inchiesta e in qualità di interprete negli interrogatori conosceva ogni risvolto, fu imposto il silenzio assoluto, perché Stalin aveva deciso di alimentare il mito della fuga all’estero e della compromissione degli americani. Solo negli Anni ’60 le fu concesso di scrivere le proprie memorie, pubblicate in Urss nel 1967. Il giallo, che in realtà non aveva più alcun alone di mistero, continuerà ad arricchirsi di ipotesi di fuga di Hitler in America del Sud e altre versioni fantasiose.
La scienza forense nel 2018 conferma il suicidio nel bunker il 30 maggio 1945
La verità del 30 aprile 1945 sarà confermata nel 2018 da un’équipe di specialisti forensi guidati da Philippe Charlier, autorizzata dal FSB, erede del KGB, di analizzare i reperti. Anche l’ultimo tassello tornava al suo posto, a un anno dalla scomparsa dell’ultima testimone, la Rževskaja, morta a Mosca novantasettenne. Dai denti arrivavano le conferme sulla dieta vegetariana, per l’ossessione di Hitler di ammalarsi di cancro allo stomaco, l’abuso di dolci e zuccheri, depositi bluastri del cianuro di potassio contenuto nella fialetta che spezzò prima di spararsi un colpo di pistola. Tutte le prove combaciavano perfettamente, nessuna fuga da Berlino in fiamme e nessun complotto internazionale. I risultati dell’analisi forense furono diffusi in tutto il mondo con la relazione pubblicata a maggio 2018 dalla rivista scientifica European Journal of Internal Medicine.