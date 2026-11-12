La favola del borgo Vigoleno, tesoro del Medioevo tra Parma e Piacenza

AGI – Un borgo medievale intatto nell'Alta Val d'Arda, dove la provincia di Piacenza lambisce quella di Parma: Vigoleno, fra i Borghi più belli d'Italia e Bandiera arancione del Touring Club Italiano, è uno dei tanti tesori nascosti disseminati nel Bel Paese, uno dei più straordinari e meglio conservati esempi di borgo fortificato del Nord Italia.
Arrivati sul pendio del Colle Santo Stefano, si entra dal rivellino, l'opera di fortificazione all'esterno della cinta muraria che proteggeva il ponte levatoio. Passati sotto la torre militare ci si trova proiettati indietro nel tempo, agli assedi e alle battaglie tra guelfi e ghibellini, al ristoro dei pellegrini che qui sostavano percorrendo la vicina Via Francigena.
Le origini del castello
Già nel X secolo a Vigoleno sorgeva un castello con funzioni di avamposto verso Parma e di difesa della vallata. Gli Scotti di Piacenza, una casata guelfa qui presente dal '200, nel 1306 lo fortificarono. E pur tra alterne vicende che li videro cacciati dai Visconti e dai Farnese, gli Scotti furono i veri signori di Vigoleno fino agli inizi del XX sec.
Il mastio e il camminamento di ronda
Dalla piazza principale, con la fontana cinquecentesca, il percorso di visita parte dalla base del Mastio e da lì si accede alle sale dei piani superiori. Gli allestimenti interni ripercorrono principalmente il tema della vita militare nel Medioevo. Da lì si può salire sulle mura con il panoramico camminamento di ronda che domina la valle dello Stirone: il mastio quadrangolare è dotato di feritoie, beccatelli e merli ghibellini.
Il castello è oggi proprietà privata, ma è possibile visitare una parte degli ambienti interni. In alcuni saloni di rappresentanza sono ancora presenti affreschi, dipinti e i mobili di inizio '900 voluti dalla principessa Ruspoli, come si faceva chiamare la duchessa Maria di Grammont, moglie dapprima del duca francese di Grammont e poi del figlio di Victor Hugo.
Il più piccolo teatro storico dell'Emilia-Romagna
Particolarissimo il teatrino, commissionato dalla principessa al pittore russo Alexandre Iacovleff che con soli 12 posti a sedere è il più piccolo teatro storico dell'Emilia-Romagna e uno dei più piccoli d'Europa.
Il salotto culturale della principessa Ruspoli
La principessa trasformò Vigoleno in un vivace salotto culturale, ospitando figure illustri come Gabriele D'Annunzio, Jean Cocteau e Arthur Rubinstein. Nel castello soggiornò nel 1933 anche l'artista surrealista franco-tedesco Max Ernst che vi realizzò i collage della sua celebre opera 'Une semaine de bonté' (Una settimana di bontà), un misterioso romanzo-collage strutturato sui giorni della Genesi, e vi dipinse 'La foresta imbalsamata', come fu ribattezzato un suo quadro in omaggio ai versi dell'Aida di Giuseppe Verdi ("Rivedrai le foreste imbalsamate, le fresche valli..."), di cui è ancora esposta una copia. Successivamente, durante la seconda guerra mondiale, la principessa Ruspoli perse il castello che passò ad altre famiglie.
La pieve di San Giorgio
Una tappa imperdibile della visita è la Pieve di San Giorgio, edificata in pietra locale nel XII secolo, eccezionale esempio di architettura romanica. Due telamoni dai volti enigmatici reggono l'architrave della porta, sotto la bellissima lunetta con San Giorgio della scuola medievale di Benedetto Antelami. L'interno custodisce una lunetta attribuita alla scuola antelamica e preziosi affreschi medievali (tra cui un San Giorgio che uccide il drago del XV secolo).
Sculture, affreschi e simboli medievali
Nell'interno, a tre navate, spicca l'abside in cui si possono ammirare frammenti di dipinti murali risalenti ai primi secoli di vita della pieve. Le sculture e le incisioni sulle colonne e sui capitelli rivelano la maestria degli artigiani locali, che hanno saputo fondere simbolismo religioso e stile artistico romanico. A metà della navata centrale, sul capitello della terza colonna di destra è raffigurata una sirena a due code, associata da alcuni esperti al peccato di lussuria e da altri a falsità e doppiezza.