I Maneskin tornano sul palco. Sono nella line up del Coachella 2027

AGI - La notizia che tutti i fan aspettavano è finalmente arrivata: i Maneskin tornano ad esibirsi insieme, ma non sarà sul palco dell'Ariston, perché l'appuntamento per vederli di nuovo riuniti è al Coachella 2027. La rock band italiana è stata infatti ufficialmente inserita nella line up del festival, in programma dal 9 all'11 e dal 16 al 18 aprile 2027.
Al Coachella festival i Maneskin avevano già suonato nel 2022, riscuotendo un grandissimo successo.
Dopo le esperienze da solisti, il gruppo romano composto da Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis salirà di nuovo sul palco accanto a nomi come Madonna e Dua Lipa.