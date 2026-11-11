Dall'esilio a Londra all'assalto alla Cgil: il libro su Forza Nuova

AGI - "9 ottobre 2021, Roma. Forza Nuova, il più longevo partito neofascista italiano, mette a segno e rivendica una delle azioni di squadrismo politico più eclatanti, violente e inquietanti nella storia contemporanea del Paese. Un assalto alla sede nazionale della Cgil, il primo e più antico sindacato italiano. L'irruzione - qualcuno la chiamerà la 'Capitol Hill italiana' - non nasce dal nulla e non accade in un momento qualunque. Avviene esattamente cent'anni dopo i primi assalti delle squadracce di Mussolini contro le sedi sindacali, in particolare le Camere del lavoro". È l'incipit del libro di Paolo Berizzi 'Il libro segreto di Forza Nuova', edito da RCS, 329 pagine, 20 euro.
La fuga di Fiore e De Angelis dall'Italia
Berizzi parte dalla fuga dall'Italia, a bordo di un tir, di Roberto Fiore e Marcello De Angelis il 23 ottobre 1980.
"Inseguiti dalla magistratura, dalla Digos e dai reparti speciali dei carabinieri, i camerati terzaposizionisti Fiore e De Angelis incominciano dal Nordest italiano la loro fuga all'estero. Il camion li aspetta per portarli clandestinamente in Austria. Da lì raggiungeranno la Francia, e infine la Gran Bretagna. Un Eldorado politico ed economico. Fiore ci vivrà dal 1980 al 1999; De Angelis rientrerà in Italia nel 1989".
I sospetti sui rapporti con l'intelligence britannica
Margaret Thatcher all'epoca chiuse un occhio. Quando il premier italiano Bettino Craxi, in visita di Stato a Londra, le chiese la consegna dei neofascisti fuggiti dall'Italia, la Lady di Ferro gli rispose ricordando che il processo di estradizione aveva dichiarato innocenti Fiore e camerati.
Partono i sospetti sui rapporti tra "Flower" e i servizi segreti britannici. Nel 1991 la Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo su razzismo e xenofobia si occupa del tema Fiore e arriva a una conclusione. "Flower - si legge nel libro - avrebbe collaborato con l'intelligence britannica fin dai primi anni Ottanta, poco dopo aver messo piede sul suolo inglese".
Secondo la Commissione d'inchiesta Fiore avrebbe ottenuto un salvacondotto straordinario in cambio di attività di intelligence all'interno degli ambienti eversivi e della destra radicale del Regno Unito. Fiore, nel 2018, deponendo come teste al processo per la strage neofascista di Bologna, dichiarò di essere stato avvicinato dai Servizi segreti britannici nei primi anni Ottanta, affermando però di avere rifiutato qualsiasi tipo di collaborazione.
La condanna e il ritorno in Italia
La Corte d'Appello di Roma condannò Fiore in contumacia nel 1985 a diversi anni di reclusione per associazione sovversiva e banda armata in quanto leader di Terza Posizione. Avendo il governo britannico rifiutato l'estradizione, non sconterà mai la pena. Tornerà in Italia a reato prescritto solo nel 1999.
La nascita di Forza Nuova e la rete internazionale dell'estrema destra
Il libro di Berizzi indaga sulle relazioni internazionali e italiane che permisero a Fiore di creare prima un impero economico a Londra e poi di fondare dall'estero Forza Nuova nel 1997.
Dalla croce celtica bruciata simbolicamente a Cave il 29 novembre 1997, Fiore, alleato di Alessandra Mussolini, arriverà il 16 maggio 2008 all'Europarlamento, dove sei anni dopo contribuirà alla fondazione del gruppo Apf, Alliance for Peace and Freedom, un'alleanza politica di estrema destra nata ufficialmente il 4 febbraio 2015 per coordinare i partiti ultranazionalisti, xenofobi, razzisti, neofascisti, antiamericani, filorussi e antisemiti.
Il riferimento di Breivik
Fiore è conosciuto all'estero e non solo in Gran Bretagna. Anders Behring Breivik, lo stragista norvegese di Utoya, lo citerà come esempio positivo nel suo manifesto pubblicato pochi minuti prima della strage contro i giovani laburisti del 22 luglio 2011.
La ricostruzione dell'assalto alla Cgil
L'opera di Berizzi dedica una minuziosa cronaca "minuto per minuto" su come fu possibile arrivare dalla manifestazione "no vax" di piazza del Popolo a Roma alla devastazione della sede nazionale della Cgil.
Un mese fa la Corte d'Appello di Roma ha confermato in secondo grado la condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino per l'assalto del 9 ottobre 2021. L'ultima parola spetterà ora alla Cassazione.
Il retroscena sul generale Vannacci
Infine una notizia sui rapporti tra Forza Nuova e Vannacci. A fine agosto 2023 Fiore offrì al generale una candidatura e ottenne la seguente risposta:
"No, grazie, faccio il soldato".
Cinque parole. Secche. Definitive. Vannacci divenne europarlamentare con la Lega nella primavera 2024, raccogliendo 555.980 preferenze in tutt'Italia, il candidato con il maggior numero di voti dopo Giorgia Meloni.