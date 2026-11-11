Istruzioni per il viaggio nella terra di mezzo 'genitori-figli'

AGI - Se il rapporto tra genitori e figli è considerato da sempre uno specchio delle trasformazioni sociali e antropologiche, alla crisi dei modelli educativi degli ultimi decenni va quantomeno ascritto il merito di aver portato maternità e paternità al rango di competenze da sviluppare. A differenza della predisposizione alla cura, la genitorialità non è più considerata una dotazione innata, ma una capacità da apprendere e affinare, specie in relazione a fasi particolarmente delicate come quella della preadolescenza: proprio il periodo di crescita, compreso tra i 9 e i 14 anni, di cui scrive in ‘Preadolescenza consapevole’ (Edizioni ON) la dottoressa in Scienze e Tecniche psicologiche, parental coach, podcaster e creatrice del progetto Adolescenza Consapevole (nonché madre di tre figli) Giada Vettorato, con cui l’AGI ha provato ad approfondire alcune tematiche legate all’attualità.
Figli e genitori, la sfida evolutiva
‘Preadolescenza consapevole’ si divide in due parti, una tratta dei figli e l’altra dei genitori: i cambiamenti di quella fase di vita sono da intendersi come un problema comune, in termini di evoluzione?
È una sfida, più che un problema, che coinvolge in primis i ragazzi, sottoposti a una radicale metamorfosi in termini biologici, psicologici e sociali. Parallelamente, dovrebbe avere luogo una trasformazione evolutiva della figura del genitore, degli insegnanti e di ogni persona che ruota loro attorno: tutti sono chiamati a procedere a un aggiornamento del sistema operativo. Ho scritto di preadolescenza perché credo sia una fase poco conosciuta nel ciclo di vita dell’individuo, che, rappresentando il tempo in cui si arriva sessualmente a maturazione con la pubertà, incarna invece un vero spartiacque nello sviluppo della persona. Si tratta inoltre di un periodo che dà l’opportunità di riscrivere schemi già interiorizzati, correggendo ciò che fino ad allora potrebbe non aver funzionato. Attraverso una nuova qualità del rapporto con i genitori, i ragazzi hanno modo di migliorare le proprie potenzialità evolutive con ricadute decisive per la futura vita adulta.
Denatalità tra crisi e individualismo
L'ultimo report Istat, aggiornato a fine ottobre, ha registrato un nuovo minimo storico per il tasso di fecondità in Italia, sceso a 1,14 figli per donna nel 2025, con stime di ulteriore contrazione per il 2026: ne va data una lettura economica o culturale?
Credo che la lettura debba essere multifattoriale. Incidono l’incertezza economica generale e quella ecologica, traducendosi in minor desiderio di procreare per paura del futuro. Si tratta anche, in parte, del risultato di una cultura che da decenni spinge verso l’individualità: il progetto di crescita personale di ognuno di noi si sposa male con quello genitoriale, che genera rallentamenti in vari ambiti. L’idea di investire sul proprio cosiddetto empowerment fa percepire la creazione di una famiglia come un ostacolo. I livelli di stress, inoltre, possono interferire sulla fecondità: gli attuali ritmi di vita risultano difficili da sostenere senza una risposta adattativa del fisico in termini evolutivi. Infine pesano le scelte della politica, che possono rivelarsi deterrenti se lo Stato non aiuta il cittadino a gestire il peso della genitorialità.
Il ruolo della tecnologia
L’avvento della tecnologia e il suo impatto sulla crescita dei giovani hanno messo in crisi o offerto opportunità inedite alla figura del genitore?
Non amo stigmatizzare i fenomeni: tutto può determinare opportunità e criticità. E’ positivo in termini di sicurezza che, disponendo di un dispositivo, i ragazzi siano oggi raggiungibili anche fuori casa, a patto che non si esageri con eccessi di controllo da parte dei genitori. La tecnologia rappresenta inoltre un’opportunità per quei giovanissimi che si percepiscono isolati, abitando in luoghi in cui nessuno sembra assomigliargli. Permette loro di entrare in contatto con persone affini per gusti, interessi e predisposizioni. È stata ad esempio di grande aiuto durante il Covid, quando i preadolescenti erano rimasti soli in un’età in cui la connessione con i pari è fondamentale.
L’aggressività negata
Durante i disordini avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre, le forze dell'ordine hanno accompagnato in Questura oltre 200 minorenni e identificato come partecipante anche un ragazzino di undici anni: è solo una spia di fallimento del nostro sistema sociale o un’occasione per una nuova lettura dei comportamenti giovanili?
Credo che quegli eventi sottendano un grande fallimento legato al tema dell’aggressività. Noi adulti abbiamo perso contatto con alcune nostre emozioni primarie, tendendo a una narrazione personale positiva e narcisistica che deve rappresentare solo sentimenti nobili anche nella genitorialità. Il cosiddetto ‘Gentle Parenting’, quando viene mal interpretato, rischia di negare spazio al riconoscimento di tutti quei sentimenti che richiamano la dimensione aggressiva. I ragazzi mettono in scena le parti di cui non vogliamo più parlare e che disconosciamo di noi stessi, perché non siamo riusciti ad aiutarli a integrare l’intera gamma dell’emotività. Oggi gli adulti sono tanto impositivi da non permettere disaccordo, o incapaci di porre limiti: manca l’equilibrio di una via di mezzo e i giovani non fanno che manifestare il disagio per questo vuoto.
Genitori per sempre
Uno studio guidato dai neuroscienziati dell'Università di Cambridge, pubblicato nel 2025 su Nature Communications, ha stabilito che la fase adolescenziale del cervello umano inizia a 9 anni e si conclude intorno ai 32: a che età bisogna smettere, quindi, di comportarsi da genitori?
A nessuna: il genitore cambia modalità, ma resta sempre tale. Ancora adesso, nei momenti difficili, io stessa torno dai miei per ritrovare un porto sicuro. Il genitore deve adattarsi alle fasi evolutive mantenendo il supporto. La vicinanza affettiva non smette mai: cambia la distanza fisica, non quella emotiva.