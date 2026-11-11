Antipatia gratuita, libro di battute per difendersi dagli idioti

AGI - C’è un momento in cui troviamo tutti le parole giuste: mezz’ora dopo. La riunione è terminata, il pranzo di famiglia anche, la persona che avremmo voluto rimettere al suo posto è ormai lontana. E noi, finalmente brillantissimi, pronunciamo una risposta impeccabile davanti allo specchio. È precisamente in questo scarto fra ciò che sopportiamo e ciò che vorremmo dire che si inserisce la star dei social @antipatiagratuita, mezzo milione di follower, che tra battute taglienti e risposte velenose su quadri soavi e a volte bucolici del ‘700, con i suoi meme regala agli utenti un vero e proprio “galateo delle cattive maniere”.
Antonio Schiena e il nuovo libro
L’autore, al secolo Antonio Schiena, scrittore e social media manager nato nel 1990, originario di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, e romano d’adozione, pubblica il libro ‘Ascolta la tua voce interiore. Mi dice di mandarti a fanc*ulo. L’arte di insultare con eleganti giri di parole che sembrano complimenti’ (Vallardi Editore - 224 pagg., 18,90 euro).
La scelta delle vignette
L’autore nella prefazione spiega che si tratta del primo libro di narrativa che pubblica (tra i suoi libri ‘Chiodi’, pubblicato da Fazi nel 2023): “Per scrivere un romanzo impiego mesi, anni, lunghi periodi di notti insonni e di albe trascorse a rileggere per l’ennesima volta lo stesso testo… sudore e dolore che daranno vita a un libro che, nel migliore dei casi, verrà letto da poche migliaia di persone. Una vignetta di Antipatia Gratuita nasce in tre minuti scarsi e raggiunge in media più di cinque milioni di persone”. Per cui la scelta di pubblicare un libro senza testo, fatto unicamente di vignette con battute fulminanti e geniali, insulti scritti, come si legge nel sottotitolo, con “eleganti giri di parole che sembrano complimenti”, confessa l’autore, è dovuta al fatto che “la pigrizia ha vinto ancora una volta: minima fatica, massima resa”.
La filosofia di Antipatia Gratuita
Da anni le battute di @antipatiagratuita fanno sorridere gli utenti. Nel libro di Vallardi ne vengono selezionate alcune decine che rappresentano perfettamente la sua filosofia, ossia dare una forma ironica a ciò che spesso pensiamo ma non diciamo, trasformando fastidi e piccole frustrazioni in un’occasione di riconoscimento collettivo. Il bersaglio non è soltanto “l’altro insopportabile”, ma anche la fatica di stare al mondo e di essere sempre disponibili. La battuta mette in scena quella risposta che avremmo voluto dare, concedendo uno sfogo comico all’insofferenza. È il meccanismo esplicitato anche nella presentazione del libro: trovare le parole mancate durante una riunione, un pranzo di famiglia o una conversazione esasperante.
Tra malinconia e simpatia selettiva
In questa prospettiva, l’antipatia diventa paradossalmente un modo per avvicinarsi: chi legge può riconoscere nella battuta una propria esperienza. La componente malinconica conta quanto quella pungente: il progetto viene descritto anche come una forma di narrazione autobiografica attraverso i meme, non soltanto come una successione di frecciate. Infine c’è da considerare l’affermazione che l’autore fa in un meme autoreferenziale che forse è la sintesi del suo lavoro: un uomo che assomiglia a Schopenhauer scrive sui suoi appunti “La mia non è antipatia gratuita. È simpatia selettiva”.
Le battute più celebri
Le dame gentili, elegantissime dei meme di Antonio Schiena pronunciano battute terribili nei confronti dei loro spasimanti, sottolineandone l’inettitudine e la vacuità intellettiva e intellettuale. “Se qualcuno si allontana da te, nasconditi bene. Potrebbe ripensarci”, ammonisce una signorina. Un’altra dice: “Ovunque tu sia, rimanici”. E così, ancora: “Dal primo momento che ti ho visto, ho capito che avrei voluto trascorrere il resto della mia vita evitandoti”. “Quando inauguri il cervello, fammelo sapere: almeno ti regalo una pianta”. Infine c’è la cameriera che chiede alla signora: “Perché continui a dargli corda?”. La risposta è netta: “Sono ottimista, magari si impicca”. E ancora un’altra: “Quanto tu sia idiota, lo sappiamo tutti. Puoi smettere di ricordarcelo ogni volta che apro bocca”.
Gentiluomini e massime assolute
Se le dame terribili rappresentano la maggioranza, le vignette in realtà hanno per protagonisti anche i gentiluomini che a volte si riferiscono direttamente alle dame (“Tuo padre dev’essere un ladro perché ha rubato due criceti e te li ha messi al posto del cervello”), altre volte esprimono un pensiero generale (“Lo schiaffo morale è indice d’intelligenza, ma preferisco una sprangata ben assestata”). Infine ci sono le massime ‘assolute’ come la più bella (e vera) di tutte: “Non sono responsabile delle espressioni che fa la mia faccia mentre la gente mi parla“.
Un volumetto da usare in società
In definitiva ‘Ascolta la tua voce interiore’ è un volumetto godibilissimo che può davvero essere utilizzato in società per dare risposte fulminanti alle persone spiacevoli. Comunque, avverte l’autore nell’ultimo quadro, “Se non ti piace Antipatia Gratuita ricorda che, letta al contrario, diventa ‘atiutarg aitapitna’, che non ha alcun senso, esattamente come la tua opinione”. Ecco.