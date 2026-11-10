Omaggio a Lia Levi: gli amici le dedicano un libro per i 95 anni

AGI - Lia Levi ha compiuto 95 anni, e un gruppo di amici, come la stessa scrittrice li ha definiti, ha deciso di farle un ‘regalo’ ovvero, realizzare un volume commentando le sue storie.
L’opera si intitola “Omaggio a Lia Levi” presentato con un incontro dal titolo “Scrivi quelle storie che abbiamo inventato” (frase che dedicò a se stessa da bambina ripromettendosi di diventare una scrittrice), l’11 novembre a Ferrara. Un modo singolare per festeggiare un’autrice i cui romanzi sono stati tradotti in diverse lingue nel mondo.
“È un regalo bellissimo .- commenta con l’AGI Lia Levi – io lo chiamo un mazzo di fiori realizzato con le mie storie, di cui questi amici, raccontano le emozioni. Ognuno ne ha scelto uno a cominciare dal primo, Una bambina e basta”. Ed è davvero un compleanno incredibile questo per Lia Levi, un traguardo importante, passato festeggiando in famiglia, con tanta energia. Quell’energia che alla scrittrice e giornalista non è mai mancata e che rivendica con forza, proprio prendendo spunto da quella famosa frase che le disse sua mamma: “Tu non sei una bambina ebrea, sei una bambina e basta”. Un “precetto”, una “legge” che le ha consentito di fortificarsi e andare avanti.
In quel testo c’è la storia di una bambina di sei anni che un giorno scopre che non può più andare a scuola. È piccola e non capisce il motivo. Ma intuisce che quel diniego nasconde qualcosa di molto serio. Vive a Torino con la famiglia e poco dopo suo padre perde il lavoro. La bambina, che si chiama Lia, si abitua a vivere con le valigie spostandosi con i genitori prima a Milano e poi a Roma con la speranza di trovare qualcuno che potesse aiutare il padre nella ricerca di un lavoro clandestino. Quando la situazione peggiora, nel 1943 trova posto in un convento. Che succede fuori? Succede che vengono emanate le leggi razziali, l’anno è il 1938. E gli ebrei non possono più partecipare alla vita pubblica, lavorare e studiare con tutti gli altri.
Quindi Lia, non può più andare a scuola come tutti i bambini e per sfuggire alle persecuzioni, con le sue sorelle viene nascosta dalle suore in un collegio cattolico di Roma, sotto falsa identità. Alla mamma spetta il compito di fare in modo che le figlie non perdano le loro radici, la loro religione. Cosa vede Lia? Vede un mondo impazzito, ingiusto e Lia adulta, più avanti negli anni, lo descrive con gli occhi della bambina che era, con la dolcezza e delicatezza che solo un piccolo può avere. E naturalmente, “Una bambina e basta”, romanzo di esordio che ha visto la luce nel 1994, molti anni dopo fa parte del “mazzo di fiori”.
Perché mezzo secolo per arrivare a questo libro?”
“Subito dopo la liberazione ero una ragazzina, avevo 13 anni… Era necessario che quella bambina crescesse – dice all’AGI Lia Levi - ho vissuto nascosta e non sapevo che cosa stesse succedendo a tutte quelle persone che venivano portate via. Dicevano che le mandavano a lavorare nei campi. Mia madre, che era una donna colta, nel suo diario aveva scritto: ‘odio i tedeschi, non potrei sopportare di andare a lavare i panni per loro…’ Quindi ho scoperto tutto quello che ho vissuto, il grande pericolo, solo dopo. Anni dopo. E attraverso la storia di Anna Frank o di Primo Levi, ho capito la mia storia. Un fatto vero, reale. E poi, ci ho messo tanto anche perché, subito dopo la fine della guerra c’è stata una sorta di oblio su quello che era successo. Non se ne parlava. I sopravvissuti hanno iniziato a raccontare dopo, verso al fine degli anni 80 e nel 90. Eravamo tutti ragazzini o giovani subito dopo, quindi i racconti sono iniziati tardi. E così, anche a me è venuta da dentro, la voglia di raccontare”.
E la frase, che dà il titolo al libro appartiene alla mamma: è una affermazione di grande protezione verso una figlia che un genitore vorrebbe vivesse la sua infanzia lontano dalla paura.
È una frase che si adatta alla realtà di oggi?
“Sì – risponde Levi - è molto attuale. Non significa: non devi essere ebreo. Non avrei mai scritto un libro con un significato simile. Significa che in realtà sei un essere umano con gli stessi diritti degli altri. Essere ebreo, cristiano, laico è un fatto personale. Tu sei solo una bambina. E basta” . E questo concetto mi è servito molto quando ho incontrato bambini e ragazzi nelle scuole. Più volte mi sono sentito dire: ‘Ma allora, voi siete uguali a noi!”
Ma con narrazioni come la sua, si è riusciti a bucare il muro dell’indifferenza?
“Beh sì - afferma la scrittrice - sono andata in tantissime scuole di diverse regioni e la cosa più bella è quella che è capitata: prima tanti non sapevano e ora sì. Però devo dire che da quando è ricominciata la guerra, e c’è stato il 7 ottobre con tutto quello che è seguito, tanti progressi sono stati annullati”.
Che cos’è che Lia Levi, a 95 anni, vorrebbe cancellare dal suo passato?
“Ah, cancellare... – risponde la scrittrice e giornalista - pensate un po’, nonostante tutto sono ottimista. La mia infanzia è stata drammatica, ma non tremenda. Quindi ho sofferto certo, ma ho imparato a resistere. A non arrendermi. A combattere le difficoltà. Allora, come oggi a 95 anni,
Non crediate, nel convento non era facile. Ma io, passo dopo passo, avevo capito come dovevo comportarmi e mi è rimasta questa struttura, queto modo di fare. Ancora oggi, alla mia età, quando c’è un problema la prima cosa che mi dico è: cosa faccio? E mi do da fare”.
E la scrittura questo punto è un dovere civico?
“È essenziale per la mia persona – afferma - mi sono sentita scrittrice da sempre. Da bambina mi sono scritto una lettera che ancora c’è, sta all’archivio di Stato, dove dicevo: ‘cara Lia, ricordati che da grande devi fare la scrittrice, non dire che sono tutte sciocchezze’. E così è andata. Anche se tanto tempo dopo. Perché facendo la giornalista, ho scoperto che la mia strada era un’altra ovvero, fare la scrittrice. E poi scrivo molto lentamente, e per essere giornalista devi essere più veloce…. Quindi meglio fare lo scrittore che il giornalista, anche se sono due mestieri bellissimi”.
Lia Levi e i suoi 95 anni: se dovesse incontrare di nuovo quella bambina nel convento a Roma oggi, che cosa le direbbe? Come la consolerebbe?
“Sono cose difficili – commenta se penso a quella situazione… sicuramente le direi: forza! Sii forte! Vale per la vita, vale per tutto, oggi come allora. Se ti lasci andare, perdi te stessa”.
Vale per ogni bambino naturalmente… “Certo che sì – risponde decisa – è ovvio, non vale solo per quella bimba lì. Il mio romanzo lo hanno tradotto in tante lingue, in tanti Paesi. La storia vale per ogni bambino. Non necessariamente ebreo. Allora, come ieri, direi ancora: tu sei una bambina o un bambino, tirati su e basta. Tutto il resto viene dopo”.