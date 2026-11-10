Libri: romanzo post-apocalittico su IA si vince il Booker Prize

AGI - E' "The End of Everything", enigmatico romanzo distopico dello scrittore britannico M. John Harrison (praticamente sconosciuto in Italia), il vincitore del Booker Prize, un libro che riflette sui timori legati all'intelligenza artificiale in una Gran Bretagna post-apocalittica. Il romanzo sarà pubblicato in Italia nel 2027 da Mercurio con il titolo 'La fine di tutto'. Harrison, a 81 anni, è lo scrittore più anziano ad aggiudicarsi il premio, che a un riconoscimento in denaro di 50.000 sterline accompagna una grande visibilità e un incremento delle vendite.
Per Harrison, veterano della scena letteraria fantascientifica, è una prima volta nella rosa dei finalisti del premio. Un traguardo che, secondo la critica, era atteso da tempo. Ha superato gli altri autori in lizza - Marlon James, Douglas Stuart, Elizabeth Strout, Luke Kennard e Rebecca Perry - le cui opere spaziavano da un'epopea queer ambientata nella Kingston degli anni '80 a una satira accademica nella Londra contemporanea. "The End of Everything" si è distinto "sia per la scrittura straordinariamente esperta, sia per la grande ambizione", ha dichiarato in conferenza stampa Mary Beard, presidente della giuria.
"La fine di tutto" parte da "iGhetti", misteriosi oggetti apparsi dopo una catastrofe
Il tredicesimo romanzo di Harrison segue le vicende di Phillip Tennent, un uomo che vive frugando lungo la spiaggia, e di sua zia Marnie, una donna dallo spirito libero affetta da demenza. La storia è ambientata in un futuro prossimo, lungo una costa inglese battuta dal vento e invasa da misteriosi oggetti noti come "iGhetti".
Una catastrofe, di cui non viene specificata la natura, spinge i personaggi in un oscuro mondo post-apocalittico in cui il continente europeo sembra essere svanito.
L'arrivo degli "iGhetti" - capaci di imitare gli esseri umani - richiama le dinamiche legate all'intelligenza artificiale. "Uno dei punti centrali del libro è che, se o quando un'apocalisse del genere dovesse verificarsi, sarebbe del tutto incomprensibile", ha spiegato Beard, aggiungendo che l'opera parla direttamente al "momento" attuale. "Si tratta della politica dell'oggi, osservata attraverso la lente del futuro", ha aggiunto Beard.
La Brexit, il Covid e l'IA
Attraverso episodi onirici, questo romanzo denso e conciso - appena 198 pagine - fa riferimento alla Brexit, alla pandemia di Covid e all'irruzione della tecnologia nella vita quotidiana. Come accade spesso nella scrittura di Harrison - singolare e capace di superare i confini dei generi - la trama conta meno dell'atmosfera; lo stile ellittico e poetico dell'autore accentua, inoltre, il senso di un progressivo collasso.
"L'attualità ha fornito i temi e la satira", ha detto Harrison a proposito del suo libro "Cosa succede quando tutte le nostre aspettative e spiegazioni sul mondo si trasformano in un disastro continuo, eppure dobbiamo comunque riuscire a vivere?". L'autore ha raccontato di essersi ispirato alla crisi finanziaria del 2008, con l'intento di scrivere un romanzo sul "fallimento della capacità di spiegare la realtà all'interno della società".
M. John Harrison, un veterano della fantascienza
Nato a Rugby, in Inghilterra, nel 1945, Harrison è autore di numerosi libri di fantascienza, tra cui la saga di 'Viriconium' (1971-1984) e 'Light' (2002) - primo volume della trilogia 'The Kefahuchi Tract' - opere considerate pietre miliari del genere. Poco noto al grande pubblico al di fuori della cerchia degli appassionati di fantascienza è praticamente sconosciuto in Itaia, dove tre suoi romanzi - 'Riaffiorano le terre inabissate', 'Vorrei essere qui' e 'Il corso del cuore' - sono stati pubblicati da Mercurio e da Atlantide e, in passato, nella collana 'Urania' di Mondadori.
Il tema dell'intelligenza artificiale è stato al centro delle riflessioni della giuria durante l'intero processo di selezione, che ha portato a restringere il campo da 163 opere candidate a una rosa finale di sei romanzi. Beard ha sottolineato come, nel caso di questo libro, le preoccupazioni legate all'IA fossero "particolarmente rilevanti".
Il ruolo dell'IA nei prossimi Booker Prize
Nei prossimi anni, ha osservato Beard, la giuria del premio dovrà necessariamente interrogarsi sul ruolo dell'IA nell'editoria e nella scrittura. Il premio, che celebra la migliore opera di narrativa di ampio respiro scritta in lingua inglese da autori di qualsiasi nazionalità e pubblicata nell'ultimo anno, era stato assegnato l'anno scorso allo scrittore britannico-ungherese David Szalay per "Nella carne", pubblicato da Adelphi e successo di vendite anche in Italia.