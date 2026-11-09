Dalla raccolta dati all'avatar di Vitruvio, come l'IA trasforma l'archeologia

AGI - L'Intelligenza artificiale può essere la chiave di un nuovo modo di proteggere, valorizzare e diffondere il patrimonio archeologico e culturale italiano. Ne è convinto Paolo Clini, professore ordinario, ricercatore ed esperto di Digital Cultural Heritage. "L'IA può aiutarci a mettere in relazione quantità di informazioni che sarebbe difficilissimo esaminare insieme: immagini, rilievi tridimensionali, documenti, dati diagnostici", spiega all'AGI, "può sostenere il riconoscimento di elementi ricorrenti, segnalare anomalie, suggerire confronti da sottoporre agli studiosi. Sul versante della valorizzazione permette di costruire esperienze nelle quali il visitatore può esplorare, interrogare, seguire la propria curiosità".
Clini all'Università Politecnica delle Marche di Ancona dirige il Maindh_Lab in cui sviluppa Intelligenza artificiale e tecnologie digitali per conoscere, conservare e condividere il patrimonio culturale: "Questi percorsi hanno un obiettivo comune: rendere la conoscenza del passato una risorsa viva per le persone", sottolinea. Un risultato straordinario è arrivato con le ricerche scientifiche che gli hanno permesso di ipotizzare la localizzazione della leggendaria Basilica di Vitruvio a Fano, combinando lo studio delle fonti storiche con geofisica, modellazione 3D e IA. Una localizzazione poi confermata dalla scoperta dei resti della Basilica, annunciata a gennaio dal Ministero della Cultura.
Il lavoro del laboratorio
"Nel nostro laboratorio lavoriamo sull'intera filiera, dall'acquisizione dei dati alla loro interpretazione e comunicazione", sottolinea Clini, "applichiamo strumenti esistenti e sviluppiamo algoritmi e modelli per problemi specifici: la qualità del risultato dipende da come si costruisce questo percorso, dalle competenze coinvolte e dalla verifica scientifica".
Tante le applicazioni pratiche come l'avatar di Vitruvio che risponde alle domande e conversa sulla base del pensiero del grande architetto romano, oppure la digitalizzazione dei mosaici della Cattedrale di Pesaro che permette di esplorarne i dettagli e prepara nuove possibilità di fruizione immersiva.
Le applicazioni nell'arte
Un altro campo di applicazione riguarda l'arte e lo studio delle opere che potrà permetterne persino l'attribuzione. Una sperimentazione in questo senso è stata avviata su Caravaggio: "L'obiettivo è studiare quali informazioni possano emergere mettendo in relazione ciò che vediamo sulla superficie e ciò che le indagini rivelano dei materiali e del processo esecutivo", spiega Clini, "è una ricerca in costruzione: ogni risultato dovrà essere valutato insieme alle competenze storiche, artistiche e scientifiche. Immaginiamo i miliardi di dati che un sistema ben addestrato può elaborare e confrontare per arrivare a risultati che hanno un'incidenza rilevante non solo nei valori dei quadri ma nel valore della nostra civiltà".
Democratizzare il patrimonio
"La finalità a cui tengo di più è democratizzare il patrimonio", aggiunge lo studioso fanese, "un'opera può essere formalmente accessibile e restare incomprensibile a moltissime persone. Dobbiamo lavorare anche su questa distanza: linguistica, culturale, sensoriale, cognitiva. La tecnologia ha valore quando aiuta qualcuno a vedere, capire o vivere qualcosa che prima gli era precluso". In questo senso "l'IA se ben usata è uno degli strumenti più potenti e più efficaci" e, come dimostra la Basilica di Vitruvio, questo ha un valore enorme non solo nella logica di memoria identitaria ma anche nella logica di traino economico di una comunità, di cambiamento dei destini di una comunità".
I rischi dell'Intelligenza artificiale
L'IA nasconde anche insidie, "un sistema capace di produrre risposte convincenti può anche diffondere errori convincenti": "Nel patrimonio culturale dobbiamo poter risalire alle fonti", avverte Clini, "riconoscere le incertezze e sapere chi risponde dei contenuti". "Qui vedo anche un rischio dell'IA generativa", aggiunge, "un'immagine molto realistica può far sembrare certa una ricostruzione ancora ipotetica. Dobbiamo rendere visibile la differenza fra ciò che abbiamo trovato, ciò che possiamo dedurre e ciò che resta da capire. Questa trasparenza può diventare una grande occasione educativa".
L'archeologia e la Basilica di Vitruvio
In archeologia "mettere nello stesso ambiente di lavoro il rilievo di un sito, la sua stratigrafia, i reperti, i documenti e le ipotesi ricostruttive, permette di confrontare spiegazioni diverse e di aggiornarle quando arrivano nuovi dati". Nel caso della Basilica di Vitruvio, che Clini studiava dal 1992, il ritrovamento ci pone davanti alla possibilità di "confrontare il testo dell'architetto, le interpretazioni elaborate nei secoli e la materia dell'edificio".
Il progetto Vitruvio Italia
Proprio il grande architetto romano è al centro di un progetto, Vitruvio Italia, con cui Clini vuole mettere in relazione studiosi, professionisti, insegnanti, giovani e cittadini. L'idea è quella di un nuovo umanesimo in grado di offrire una bussola morale nelle grandi sfide poste dall'IA.
Nella visione esposta da Vitruvio nel trattato De architectura "capacità tecnica e responsabilità sono strettamente collegate", osserva lo studioso, "trovo questa lezione molto attuale. Per governare l'IA servono persone capaci di far dialogare informatica, scienze umane, diritto, educazione e conoscenza dei contesti nei quali i sistemi vengono utilizzati". "Più cresce la potenza degli strumenti, più deve crescere la cultura di chi li progetta, li usa e li governa", avverte Clini, "i classici possono aiutarci perché tengono aperte le domande sui fini, sui limiti e sulla convivenza".
Un luogo per collegare persone e storie
Vitruvio Italia ha anche un altro obiettivo: "L'Italia è attraversata da musei, siti archeologici, paesaggi e comunità che custodiscono storie decisive e che spesso faticano a trovare ascolto", sottolinea Clini, "vorremmo contribuire a farle conoscere e a collegare le persone che se ne prendono cura. La divulgazione, in questa prospettiva, è parte della responsabilità della ricerca. Vorrei che Vitruvio Italia fosse un luogo in cui il passato ci aiuta a immaginare il futuro e le tecnologie ci aiutano a condividere questa possibilità con più persone".