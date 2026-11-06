Marco Mengoni 'Allo Sbagliato': live senza cellulari a Milano

AGI - Al via il nuovo progetto di Marco Mengoni che, fino al 19 dicembre, ha eletto a nuova residency lo spazio di "Allo Sbagliato", locale milanese dove sono in programma 26 serate live fra sue serate e 10 show di altri artisti. L'anteprima inaugurale ha visto l'artista impegnato in una esibizione personale, con cui ha proposto sui brani, compreso il nuovo singolo "Giornate perse" e altre cover iconiche che hanno contribuito alla sua formazione artistica.
"Allo Sbagliato" è dunque il nuovo spazio di Mengoni, nato per fare le cose al contrario ma con la sua direzione creativa. Sette settimane con serate ognuna diversa da quella precedente e con un particolare: niente telefoni cellulari, niente riprese. Bisogna solo godersi lo spettacolo. Per Mengoni, "sbagliato" è tutto ciò che non è canonico, ciò che sorprende, spiazza e che, anche solo per un dettaglio, non è quello che ci si aspetta. Un'idea che diventa il filo conduttore dell'impero progetto, dal programma all'allestimento, fino al modo di vivere la serata.
Vietati cellulari, spettacolo in un "off-line club"
"Allo Sbagliato" è un contenitore multidisciplinare in cui musica, arte, e teatro si incontrano, si mescolano e si contaminano. Un luogo dall'identità ibrida, volutamente fuori dagli schemi dove atmosfere underground, richiami vintage e design contemporanei convivono senza seguire regole precise. Chi assiste a questi show, come spiegato prima, deve sapere che entra in un off-line club. I telefoni cellulari non sono ammessi e vengono restituiti all'uscita.
Scaletta nuova a ogni serata, repertorio di 60 brani
Al centro del progetto ci sono le 26 serate dal vivo, prodotte e organizzate da Live Nation, in cui Marco si esibisce in mezzo al suo pubblico insieme alla sua band di 11 musicisti, per annullare ogni barriera: non ci sono transenne ne' palco, il pubblico circonda l'area dell'esibizione e Marco è libero di muoversi per tutto lo spazio del club. La musica, tutta suonata dal vivo, affonda le radici nel soul, nel blues e nel rhythm and blues, in cui la voce di Mengoni sta benissimo, tra groove e un certo gusto per l'imperfezione, che da' il nome al progetto. E la scaletta dei pezzi cambia ogni sera.
Si attinge a un repertorio vasto di circa 60 brani, per meta' tratti dal catalogo del cantautore e per metà scelti tra le canzoni che ama, che lo hanno influenzato e ispirato. E nessun concerto è uguale al precedente. E infatti, in occasione della serata inaugurale, l'artista ha proposto uno show realizzato con i suoi brani iconici alternati a pezzi come "How Deep Is your love", "Gravity" "Jealous Guy", "Son of a Preacher Man" di Dusty Springfield.
Il gran finale dello show di inizio programmazione, è stato affidato all'ultimo singolo pubblicato "Giornate perse", scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre e composto da Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts. Il singolo anticipa il nuovo album "Felice si', ma tutto sbagliato", in uscita l'11 dicembre ed è l'undicesimo album dell'artista.
"Allo sbagliato", oltre Mengoni altri artisti e comici
Quando "Allo Sbagliato" non sono previste serate di Mengoni, spazio allora a quelle di comedy con la coppia Nuzzo e Di Biase e ospiti internazionali come Benjamin Clementine in versione voce e piano. In programma anche la new wave italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, Prima stanza a destra, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Anna and Vulkan, Primogenito e Matsby, e le incursioni tra jazz e rap di Sayf.
C'è poi la stand up di Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill e Pietro Sparacino, insieme ad alcuni nomi della scena femminile come Carlotta Spallino, Chiara Pagliaccia, Cecilia Forastieri e Giulia Cerruti. Chiudono una dj night con Mace e Clap! Clap! e un reading di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, "Il futuro e' tra mezz'ora".
Mengoni, 3 miliardi di stream audio e video e 86 dischi di platino
Marco Mengoni in 17 anni di carriera ha superato i 3 miliardi di stream audio e video, conquistato 86 dischi di platino, pubblicato 8 album in studio e portato 10 tour live in Italia e in Europa. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo e ha rappresentato l'Italia in due occasioni all'Eurovision Song Contest, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea. Nel 2025 è stato premiato come l'artista con il maggior numero di biglietti venduti, al termine di un tour che ha raccolto oltre 670mila spettatori tra stadi e palazzetti italiani e arene europee.