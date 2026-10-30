AGI - I The Jackal condurranno il PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda su Rai1 subito dopo il Tg1 e prima delle serate del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio. L'annuncio è stato dato nel corso del TG1 delle 20 con un video speciale che ha visto protagonisti Stefano De Martino e i The Jackal.
"Tutti napoletani al Festival"
Il conduttore del Festival ha videochiamato il collettivo comico napoletano chiedendo se fossero contenti di condurre il PrimaFestival e poi ha scherzato: "Vi volevo dire che vi ho preso perché siete napoletani: a me 'sta cosa mi piace tantissimo, che siamo tutti napoletani all'Ariston. Vi ho scelti per questo, mica per il talento". "L'anno prossimo o faccimm' a Piedigrotta", ha replica dei The Jackal. De Martino ha chiuso la chiamata con un "Forza Napoli!" a cui il collettivo ha risposto "sempre!".
Con il loro linguaggio ironico, contemporaneo e capace di parlare a pubblici diversi, i The Jackal porteranno al PrimaFestival il loro stile inconfondibile, fatto di comicità, creatività e attenzione ai fenomeni della cultura pop e digitale.