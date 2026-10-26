Saldo finale, il nuovo romanzo thriller di Giacomini

AGI - Nel lessico della moda il saldo è l’ultimo ribasso, quello che svuota gli scaffali. Nel nuovo romanzo di Stefania Giacomini diventa un regolamento di conti. Saldo finale (AllAround edizioni) riporta in scena Ingrid, Junko e Larissa, le tre amiche già protagoniste di Shopping pericoloso. Quel primo thriller dell’autrice ha raccolto diversi premi ed è stato presentato, tra l’altro, al Parlamento europeo e a Miami. Il nuovo libro sarà presentato a Roma mercoledì 28 ottobre alle 17.30, al Circolo Canottieri Lazio, in lungotevere Flaminio 25/A.
Avevamo lasciato le ragazze in fuga da Carlos, l’uomo che le aveva trascinate nell’incubo del rapimento. Le ritroviamo ancora braccate, ma sparse per il mondo. A Parigi Junko gira per musei con Jean-Philippe, finché i due si ritrovano a fare da esca per incastrare il malvivente. A Milano Larissa siede in prima fila alle sfilate, ma non guarda gli abiti: tra il pubblico potrebbe muoversi Sir Ibrahim, il capo dell’organizzazione. Le amiche non sanno che lei è una detective. A Oslo Ingrid manda avanti il suo blog, Chic and cheap. Per risparmiare sull’alloggio durante la settimana della moda milanese pubblica un annuncio in rete, e le risponde una certa Joy. Premurosa, disponibile, con un nome falso e un mestiere che con l’ospitalità non ha niente a che fare.
La svolta del personaggio
La svolta più spiazzante riguarda proprio il cattivo. Caduto in disgrazia agli occhi del suo boss, Carlos finisce in un centro profughi, travestito da volontario, a cercare nuove vittime. Lì incontra Susan, una ragazza arrivata dal Senegal che sarebbe la preda ideale. Il quaderno in cui lei ha annotato il suo viaggio lo manda in crisi. Un trafficante può cambiare? Giacomini tiene la domanda sospesa a lungo. Intanto Ingrid, che sta girando un docufilm sulla disavventura vissuta con le amiche, decide di andare a cercarlo da sola, contro il parere di Larissa. La resa dei conti arriva a Miami, ai piedi della Freedom Tower, l’edificio che per anni ha accolto gli esuli cubani.
I temi del romanzo
Moda, arte e scorci di città fanno da contrappunto a una trama che rispetta le regole del genere e allo stesso tempo apre una riflessione. Che segno lascia un rapimento in chi lo subisce? Si può ottenere giustizia? Il tema resta il traffico di esseri umani, che oggi passa anche per un annuncio sul web e pesca tra i milioni di persone in fuga dalle guerre e dalla fame. «Spesso la lettura di alcuni romanzi può cambiare il nostro modo di pensare», dice l’autrice. Per lei Saldo finale è un altro capitolo per continuare a parlare di una realtà «vergognosa», contro la quale «possono contribuire maggiore consapevolezza e cultura».
L'autrice Stefania Giacomini
Giacomini conosce bene i mondi che racconta. Giornalista professionista, per anni alla Tgr Lazio della Rai, è stata inviata in Cina, Australia, Dubai e Montenegro. Ha insegnato Moda e mass media alla Sapienza. Oggi dirige Goodinitalywebtv, la web tv che ha contribuito a fondare e che racconta eccellenze e giovani talenti italiani. Prima del thriller aveva firmato saggi sul costume come Il successo vien con l’abito, tradotto in inglese su iniziativa del Comune di Roma. Sul finale del romanzo, mercoledì, l’autrice concederà al massimo qualche indizio. Per il resto bisognerà aprire il libro.