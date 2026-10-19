Fonti storiche e beni culturali, convegno a Roma

AGI - La Fondazione Camillo Caetani festeggia i suoi 70 anni con un convegno dal titolo "La gestione culturale e giuridica delle fonti. Forze centrifughe e forze centripete: mutate esigenze" che si svolgerà da martedì 20 a giovedì 22 ottobre, per un totale di sei sessioni, in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani e l’Archivio storico del Senato della Repubblica. Le prime due giornate si svolgeranno presso la sede della Fondazione Camillo Caetani, e l’ultima presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”.
Archivisti, istituzioni, studiosi e giuristi si confronteranno su una domanda attuale: quali diritti e quali doveri ha oggi chi custodisce archivi e beni culturali? Al centro del dibattito ci saranno il digitale, la tutela delle immagini e il valore economico, giuridico e sociale delle fonti.
Oltre all’indiscusso dovere della cura e della fruizione, la Fondazione intende quindi interrogarsi e confrontarsi con altre Istituzioni sugli aspetti che gli enti, siano essi pubblici o privati, devono prendere in considerazione per ottemperare ai propri compiti, anche e soprattutto in relazione alle mutate esigenze prodotte dalle nuove tecnologie. L’obiettivo è mettere a confronto istituzioni e organi di tutela e vigilanza per aprire un dibattito tra i diversi soggetti coinvolti.
La sessione inaugurale
La sessione inaugurale, attraverso le Istituzioni che coordinano le attività di tutela e vigilanza sugli archivi, dalla Direzione Generale degli Archivi alle Soprintendenze Archivistiche del Lazio, della Campania e della Toscana, e dopo un’ampia disamina sulle diverse realtà degli archivi di famiglia, presenterà i materiali archivistici conservati dagli enti curatori del convegno, presso cioè l’Archivio storico del Senato e presso le Fondazioni Camillo e Roffredo Caetani.
Seguiranno poi i seguenti casi: l’archivio storico della famiglia Besso; l’archivio d’Avalos; gli archivi di famiglia gestiti dall’Archivio Capitolino; l’archivio gentilizio Corsini; infine l’associazione Archivi storici delle famiglie, ideata sul territorio toscano come strumento per la gestione di archivi privati.
La seconda giornata: digitalizzazione e intelligenza artificiale
La seconda giornata è dedicata all'analisi dei diversi esempi di progetti digitali rivolti ad archivi complessi. L’Istituto Centrale per gli Archivi fornirà le necessarie linee guida per la corretta gestione dei processi digitali. Saranno presentati il progetto Enciclopedia farnesiana, l’archivio della famiglia Amaldi conservato presso l’Università La Sapienza di Roma, l’archivio Franca Rame e Dario Fo.
L’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli sottoporrà i problemi metodologici e le prospettive di ricerca di un HTR applicato alle scritture notarili.
Seguirà il progetto Partiture sulle fonti musicali degli archivi Massimo e Doria Pamphilj. A tutti si chiede di verificare se l’utilizzo elettronico dei documenti generi ulteriori nodi da sciogliere circa la tutela delle immagini, del valore economico degli archivi e di quello giuridico della fonte.
La sessione pomeridiana, a seguito di un’ampia introduzione sulle modalità di studio delle fonti storiche, si concluderà con la tavola rotonda intorno alla quale studiosi già esperti e giovani ricercatori si confronteranno.
Su tutti questi temi sarà impossibile non citare l’Intelligenza Artificiale che amplifica e genera ancora nuove tematiche.
La terza giornata tra valore economico e tutela del patrimonio
La terza giornata, che si svolgerà presso la Biblioteca del Senato, verterà sull’analisi del valore economico, giuridico e sociale che fonti e beni culturali hanno e producono.
Verrà presentata una riflessione sul valore civile delle fonti (dalla pergamena all’algoritmo); sul valore archivistico di un bene paesaggistico, come il caso del Giardino di Ninfa; sulla Information Governance applicata agli archivi dalla Banca d’Italia; e infine sui diritti economici in merito all’utilizzo delle fonti.
La sessione proseguirà con la presentazione degli archivi di famiglia conservati presso l’Archivio Apostolico Vaticano e presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, procederà con una riflessione sul valore archivistico di un bene architettonico, e si concluderà con le riflessioni della Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione sul patrimonio multitipologico degli istituti culturali.