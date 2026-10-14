Dalla Treccani arriva il vocabolario dell’influenza

AGI - La voce Influenza è naturalmente al centro del Vocabolario realizzato da Treccani Accademia nell’ambito di “ABCì – Le parole della prevenzione”, il progetto di comunicazione e divulgazione ideato con il contributo non condizionante di Viatris, che mette il linguaggio al servizio della salute pubblica per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione antinfluenzale, cui è dedicata la prima edizione.
Dalla A di Anticorpi alla Z di Zero Disinformazione, il booklet raccoglie le parole chiave legate a questo tema e rappresenta uno strumento particolarmente utile per orientare i cittadini verso scelte consapevoli e informate a tutela della salute individuale e collettiva.
A come Anticorpi, per conoscere a fondo questo sistema di difesa intelligente particolarmente aiutato dal vaccino che previene ma non cura.
C come Contagio, per conoscerlo (perché per passarsi l’influenza basta l’invisibile) e trasformare la paura in conoscenza e comportamento responsabile.
D come Difesa, per conoscere le minacce al nostro sistema immunitario, che cambiano ogni anno come accade con i nuovi ceppi influenzali.
F come Fiducia, la parola dell’anno Treccani 2025, che in questo caso esprime la fiducia nelle nostre istituzioni sanitarie, nella ricerca scientifica e nei professionisti della salute.
L come Linguaggio, nel campo sanitario necessariamente accessibile a tutti per avvicinare la medicina alle persone.
N come Numeri, perché senza dati precisi e comprensibili il rischio può assumere dimensioni incalcolabili.
O come Over 60, la fascia di popolazione più vulnerabile per la quale la prevenzione diventa un investimento sulla qualità della vita.
P come Prevenzione, una delle forme di intelligenza più ignorate.
Q come Qualità della Vita, perché la salute è la capacità di una vita piena.
S come Scelta, perché vaccinarsi è una decisione informata, non automatica.
T come Tutela, della salute individuale e collettiva, per regalarsi il futuro.
U come Universale: lo è l’influenza e dovrebbe esserlo anche la prevenzione.
V come Vaccino, un miracolo della ricerca.
E infine Z come Zero Disinformazione, perché la conoscenza è il miglior antidoto alle tante fake news collegate alla salute.