Dalla Treccani arriva il vocabolario dell’influenza
Dalla A di anticorpi alla V di vaccino, il vocabolario dell’influenza (secondo Treccani)
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Dalla A di anticorpi alla V di vaccino, il vocabolario dell’influenza (secondo Treccani)

Treccani Accademia ha realizzato il dizionario con 20 parole per prevenire i malanni e tutelare la salute
Influenza
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AGI - La voce Influenza è naturalmente al centro del Vocabolario realizzato da Treccani Accademia nell’ambito di “ABCì – Le parole della prevenzione”, il progetto di comunicazione e divulgazione ideato con il contributo non condizionante di Viatris, che mette il linguaggio al servizio della salute pubblica per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione antinfluenzale, cui è dedicata la prima edizione.

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Dalla A di Anticorpi alla Z di Zero Disinformazione, il booklet raccoglie le parole chiave legate a questo tema e rappresenta uno strumento particolarmente utile per orientare i cittadini verso scelte consapevoli e informate a tutela della salute individuale e collettiva.

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A come Anticorpi, per conoscere a fondo questo sistema di difesa intelligente particolarmente aiutato dal vaccino che previene ma non cura.

C come Contagio, per conoscerlo (perché per passarsi l’influenza basta l’invisibile) e trasformare la paura in conoscenza e comportamento responsabile.

D come Difesa, per conoscere le minacce al nostro sistema immunitario, che cambiano ogni anno come accade con i nuovi ceppi influenzali.

F come Fiducia, la parola dell’anno Treccani 2025, che in questo caso esprime la fiducia nelle nostre istituzioni sanitarie, nella ricerca scientifica e nei professionisti della salute.

L come Linguaggio, nel campo sanitario necessariamente accessibile a tutti per avvicinare la medicina alle persone.

N come Numeri, perché senza dati precisi e comprensibili il rischio può assumere dimensioni incalcolabili.

O come Over 60, la fascia di popolazione più vulnerabile per la quale la prevenzione diventa un investimento sulla qualità della vita.

P come Prevenzione, una delle forme di intelligenza più ignorate.

Q come Qualità della Vita, perché la salute è la capacità di una vita piena.

S come Scelta, perché vaccinarsi è una decisione informata, non automatica.

T come Tutela, della salute individuale e collettiva, per regalarsi il futuro.

U come Universale: lo è l’influenza e dovrebbe esserlo anche la prevenzione.

V come Vaccino, un miracolo della ricerca.

E infine Z come Zero Disinformazione, perché la conoscenza è il miglior antidoto alle tante fake news collegate alla salute.

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