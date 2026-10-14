Al via Geografie di lettura: le biblioteche degli autori

AGI -
Otto incontri per celebrare trenta anni di attività. Parte il 15 ottobre, per terminare ai primi di dicembre nell’ambito di Più Libri Più Liberi, uno speciale ciclo di eventi con cui l’Istituzione Biblioteche di Roma celebra il suo trentennale. Un programma diffuso in tutta la città e pensato per raccontare la storia del sistema bibliotecario romano e la sua tensione a rinnovarsi per promuovere la lettura come strumento di crescita, inclusione e partecipazione.
'Geografie di lettura': autori, attori e biblioteche private
‘Geografie di lettura. Le biblioteche degli autori’ vedrà protagonisti per otto settimane alcuni tra i nomi più noti della letteratura italiana insieme ad attrici e attori di grande popolarità. Con la moderazione di Sabina Minardi, giornalista responsabile delle pagine culturali dell’Espresso, e dello scrittore e giornalista Edoardo Camurri, gli ospiti apriranno le porte della loro biblioteca privata, condividendone la geografia reale e simbolica ed esplorando il legame tra lettura e scrittura. Le conversazioni si apriranno inoltre al pubblico, invitando chi ascolta a interrogarsi sulle proprie abitudini e provare a riconoscere nella biblioteca non solo un archivio, ma uno spazio vivo e in costante trasformazione.
Le parole della Direttrice Simona Cives
La Direttrice di Biblioteche di Roma Simona Cives ha spiegato all’AGI come è nata l’idea: ‘Abbiamo pensato di dare agli incontri un’impostazione diversa dalla solita presentazione della novità editoriale: in Geografie di lettura ragioneremo con autrici e autori sul tema della biblioteca personale come percorso formativo e letterario, e chiederemo loro, attraverso la moderazione di Minardi e Camurri, di raccontarci il criterio in base al quale sono disposti i libri nelle loro case. Sarà il punto di partenza per scoprire quali letture hanno determinato la loro formazione. L’idea di fondo è quella di valorizzare le raccolte librarie pubbliche e private, mettendo in dialogo le diverse modalità di fruizione. Autrici e autori ci mostreranno foto delle loro librerie, dei volumi con dedica e con appunti, in una riflessione che connetta la funzione della biblioteca personale e di quella pubblica - dove è fondamentale, per noi, il concetto di bibliodiversità. La celebrazione dei trenta anni di Biblioteche di Roma sarà anche occasione per portare all’attenzione dei cittadini, facendone sede di diversi incontri, le biblioteche di recente riapertura a seguito dei lavori di riqualificazione eseguiti con fondi PNNR: la Borghesiana, la Collina della Pace, la Renato Nicolini, la Franco Basaglia e la Cornelia.
Il programma dettagliato degli incontri
Si parte dalla Biblioteca Borghesiana, nel Municipio VI, il 15 ottobre con Domenico Starnone e le letture di Michela Cescon; il 22 ottobre Chiara Valerio e Paola Minaccioni saranno ospiti della Biblioteca Penazzato (Municipio V); il terzo appuntamento, previsto il 29 ottobre, è con Francesco Piccolo e le letture di Giorgio Marchesi alla Biblioteca Flaminia (Municipio II); Dacia Maraini, invece, è attesa il 5 novembre, insieme a Iaia Forte, alla Biblioteca Collina della Pace (Municipio VI); Valeria Parrella e Teresa Saponangelo saranno protagoniste dell’incontro del 12 novembre presso la Biblioteca Renato Nicolini (Municipio XI); mentre il 19 novembre sarà la volta di Paolo Giordano accompagnato da Gioia Salvatori presso la Biblioteca Franco Basaglia (Municipio XIV); il penultimo appuntamento, il 26 novembre, sarà ospitato dalla Biblioteca Cornelia (Municipio XIII) dove il pubblico incontrerà Melania Mazzucco e Roberto Latini; l’incontro conclusivo del ciclo si svolgerà durante la fiera della piccola e media editoria, Più Libri Più liberi, alla Nuvola il 6 dicembre, con Giancarlo De Cataldo e le letture di Massimo Popolizio.