Rivista multimediale: scienza e cultura umanistica su Lucrezio.eu
Nasce Lucrezio. La meraviglia del sapere’, nuova rivista multimediale diretta da Massimo Polidoro  
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Nasce Lucrezio. La meraviglia del sapere’, nuova rivista multimediale diretta da Massimo Polidoro

Dal 1° ottobre online su Lucrezio.eu per esplorare la conoscenza tra scienza, cultura e pensiero critico
Marco Piscitello
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AGI - Scienza, cultura umanistica e pensiero critico al centro di un nuovo progetto editoriale: è online dal 1° ottobre su Lucrezio.eu ‘Lucrezio. La meraviglia del sapere’, rivista multimediale diretta dallo scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro.

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Articoli, video, podcast, newsletter e contenuti per i social puntano a comporre una sorta di ecosistema dedicato alla conoscenza, che in futuro si arricchirà di corsi online ed eventi dal vivo. Il canale YouTube di Polidoro, che conta oltre 345mila iscritti e più di un milione e mezzo di visualizzazioni al mese, ne diventa parte integrante, aprendosi alle firme e voci di Lucrezio.

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Il punto di partenza dichiarato è la meraviglia, ma con un principio guida: il metodo scientifico.

Lucrezio
Lucrezio - Lucrezio

Scrittore, giornalista e docente universitario, Massimo Polidoro è tra i più noti divulgatori scientifici italiani. Cofondatore del CICAP insieme a Piero Angela, di cui oggi cura l’archivio personale, ha scritto decine di libri.

Insegna Comunicazione della scienza all’Università di Padova e al Politecnico di Milano ed è stato Visiting Associate all’Università di Harvard. Già tra i protagonisti di ‘Superquark’, oggi partecipa a ‘Noos’ e ‘Unomattina’. Per il suo impegno nella diffusione della mentalità critica e scientifica gli è stato dedicato anche un asteroide.

Il nome della rivista e le origini del progetto editoriale

Il nome della nuova rivista richiama il poeta e filosofo romano Lucrezio, autore del ‘De rerum natura’, che oltre duemila anni fa individuava nella comprensione della natura delle cose uno strumento per liberarsi dalla paura e dai pregiudizi.

Il progetto nasce dall’esperienza della società di informazione e divulgazione scientifica Think about Science e raccoglie in una forma nuova un percorso sviluppato negli anni attraverso libri, podcast, televisione, serie video, incontri, spettacoli, corsi e attività educative.

Le firme e i temi: dalla scienza alla cultura umanistica

Tra le numerose firme coinvolte ci sono quelle dello scrittore Antonio Pascale, della sociolinguista Vera Gheno e del giornalista informatico Paolo Attivissimo.

Tra i temi affrontati ci saranno le trasformazioni della società attraverso le parole, le tecnologie che stanno cambiando la vita quotidiana, i libri dedicati alla scienza, la ricerca scientifica e la cultura come strumento per leggere la realtà.

Spazio anche a salute e medicina, ambiente e clima, natura e biodiversità, meccanismi della mente, sport, arte, curiosità scientifiche, comunicazione della scienza e umorismo.

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