Rivista multimediale: scienza e cultura umanistica su Lucrezio.eu

AGI - Scienza, cultura umanistica e pensiero critico al centro di un nuovo progetto editoriale: è online dal 1° ottobre su Lucrezio.eu ‘Lucrezio. La meraviglia del sapere’, rivista multimediale diretta dallo scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro.
Articoli, video, podcast, newsletter e contenuti per i social puntano a comporre una sorta di ecosistema dedicato alla conoscenza, che in futuro si arricchirà di corsi online ed eventi dal vivo. Il canale YouTube di Polidoro, che conta oltre 345mila iscritti e più di un milione e mezzo di visualizzazioni al mese, ne diventa parte integrante, aprendosi alle firme e voci di Lucrezio.
Il punto di partenza dichiarato è la meraviglia, ma con un principio guida: il metodo scientifico.
Scrittore, giornalista e docente universitario, Massimo Polidoro è tra i più noti divulgatori scientifici italiani. Cofondatore del CICAP insieme a Piero Angela, di cui oggi cura l’archivio personale, ha scritto decine di libri.
Insegna Comunicazione della scienza all’Università di Padova e al Politecnico di Milano ed è stato Visiting Associate all’Università di Harvard. Già tra i protagonisti di ‘Superquark’, oggi partecipa a ‘Noos’ e ‘Unomattina’. Per il suo impegno nella diffusione della mentalità critica e scientifica gli è stato dedicato anche un asteroide.
Il nome della rivista e le origini del progetto editoriale
Il nome della nuova rivista richiama il poeta e filosofo romano Lucrezio, autore del ‘De rerum natura’, che oltre duemila anni fa individuava nella comprensione della natura delle cose uno strumento per liberarsi dalla paura e dai pregiudizi.
Il progetto nasce dall’esperienza della società di informazione e divulgazione scientifica Think about Science e raccoglie in una forma nuova un percorso sviluppato negli anni attraverso libri, podcast, televisione, serie video, incontri, spettacoli, corsi e attività educative.
Le firme e i temi: dalla scienza alla cultura umanistica
Tra le numerose firme coinvolte ci sono quelle dello scrittore Antonio Pascale, della sociolinguista Vera Gheno e del giornalista informatico Paolo Attivissimo.
Tra i temi affrontati ci saranno le trasformazioni della società attraverso le parole, le tecnologie che stanno cambiando la vita quotidiana, i libri dedicati alla scienza, la ricerca scientifica e la cultura come strumento per leggere la realtà.
Spazio anche a salute e medicina, ambiente e clima, natura e biodiversità, meccanismi della mente, sport, arte, curiosità scientifiche, comunicazione della scienza e umorismo.