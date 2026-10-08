Giornate FAI d'Autunno 2026: date, luoghi aperti ed elenco

AGI - Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte per la 15ª edizione delle Giornate FAI d'Autunno. Il grande evento di piazza promossa dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese è in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in 350 città d'Italia.
L'iniziativa, organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale grazie a visite a contributo libero. Per due giorni prende vita un grande racconto diffuso e corale tra monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie locali. Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, fino ad aree naturalistiche, castelli, collezioni d'arte ed esempi di architettura contemporanea, la varietà delle aperture si conferma ampia e sorprendente.
L'edizione 2026 punta sul Made in Italy
L'elenco completo dei luoghi aperti è disponibile sul sito ufficiale del FAI. In questa edizione, la Fondazione riserva una particolare attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere e le eccellenze produttive che definiscono l'identità dei territori e rendono l'Italia un punto di riferimento nel mondo.
La Fondazione si impegna a far conoscere questo patrimonio attraverso aperture e visite speciali, selezionate grazie alla rete territoriale e alla collaborazione con Confindustria e Museimpresa.
Le parole del Presidente
"Le Giornate FAI ci ricordano che il nostro patrimonio storico, artistico e agricolo suscita non solo conoscenza, ma anche capacità e desideri", dichiara il presidente del FAI Marco Magnifico.
"È un bacino di ispirazione per i cittadini, italiani e stranieri, che vogliono vivere in un mondo, anche domestico, in continuità con lo stile, la qualità e il gusto del nostro Paese. E lo è, nello stesso tempo, per i protagonisti del Made in Italy, che con la loro creatività e la serietà del loro lavoro assicurano all'Italia quella continuità creativa e produttiva che è uno degli inebrianti profumi che la rendono il Paese più desiderato al mondo".