'Voci Visive': la mostra che racconta l'VIII Municipio di Roma

AGI - È possibile raccontare un quartiere senza raccontare le persone che gli danno significato? È da questa domanda che nasce "Voci Visive - Narrazioni sonore e fotografiche del cambiamento", il progetto ideato da Mariangela Forcina che porta al centro della narrazione il rapporto tra territorio, memoria e identità.
Attraverso fotografia, video e paesaggio sonoro, il progetto restituisce uno sguardo inedito su quattro quartieri dell'VIII Municipio di Roma - Garbatella, San Paolo, Tor Marancia e Montagnola - luoghi attraversati da trasformazioni urbane, storie personali e memorie collettive.
Fotografia, video e panorami sonori: un’esperienza immersiva tra luoghi e volti
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso sei storie di sei persone, ciascuna raccontata mediante fotografie, video e suoni. Le immagini dedicate ai luoghi sono state realizzate da Alessio Romenzi, mentre quelle incentrate sulle persone, sulle memorie e sui percorsi quotidiani sono opera di Mariangela Forcina, che ha curato anche il montaggio video. Le due prospettive fotografiche si incontrano in una narrazione comune: da una parte i quartieri e le loro trasformazioni, dall'altra le persone e gli spazi che hanno contribuito a costruirne l'identità. Il ritratto diventa così il punto di arrivo di un viaggio attraverso territorio, memoria e appartenenza.
A completare il racconto sono i panorami sonori realizzati da Marco Neri e Alessandro Bianchi, composti da registrazioni ambientali e memorie acustiche dei quattro quartieri. Immagini e suoni dialogano per dare vita a un'esperienza immersiva, nella quale il visitatore può muoversi liberamente e costruire il proprio percorso di osservazione e ascolto. Dodici audioguide permetteranno a più visitatori di ascoltare contemporaneamente i panorami sonori, selezionando la traccia associata alla storia osservata. I video saranno invece fruibili attraverso iPad dotati di cuffie, per un'esperienza individuale e coinvolgente.
Calendario delle mostre: dall'AAMOD all'Università Roma Tre
L'inaugurazione della prima esposizione si terrà martedì 6 ottobre 2026 alle ore 17.30 presso l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD), dove la mostra resterà aperta fino al 30 ottobre 2026. La seconda esposizione sarà ospitata dall'Università degli Studi Roma Tre - Torre B, dal 9 al 30 novembre 2026. Il progetto vede inoltre la collaborazione di Digital Room Agency come partner digitale, a supporto della strategia e della comunicazione online della mostra.
Il patrocinio istituzionale di Roma Capitale
"Voci Visive" è promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico "Roma Creativa 365. Cultura tutto l'anno", in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Un progetto che invita a guardare Roma non soltanto attraverso i suoi luoghi, ma attraverso le voci, i volti e le memorie di chi quei luoghi li vive e li trasforma ogni giorno.