Morto Jeffrey Archer,scrittore e politico britannico

AGI - È morto a 86 anni lo scrittore e politico britannico Jeffrey Archer. Autore della saga dei Clifton e della serie di Caino e Abele, con i suoi romanzi ha venduto oltre 330 milioni di copie in tutto il mondo.
La carriera politica e la nomina alla Camera dei Lord
È stato membro del Parlamento britannico e brevemente vicepresidente del Partito Conservatore inglese al tempo di Margaret Thatcher. Nel 1992 venne nominato pari del Regno alla Camera dei Lord.
La candidatura a sindaco di Londra e le controversie
Nel 1999 si candidò alla carica di sindaco di Londra per i Tories, ritirandosi anticipatamente quando venne a galla una vecchia vicenda giudiziaria degli anni Ottanta e il partito lo scaricò.