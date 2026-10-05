Morto Jeffrey Archer,scrittore e politico britannico
Morto Jeffrey Archer: lo scrittore e politico britannico da 330 milioni di copie vendute
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Morto Jeffrey Archer: lo scrittore e politico britannico da 330 milioni di copie vendute

Lo scrittore e politico britannico è morto all'età di 86 anni, famoso in tutto il mondo per bestseller come la saga dei Clifton e Caino e Abele
Jeffrey Archer
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AGI - È morto a 86 anni lo scrittore e politico britannico Jeffrey Archer. Autore della saga dei Clifton e della serie di Caino e Abele, con i suoi romanzi ha venduto oltre 330 milioni di copie in tutto il mondo.

La carriera politica e la nomina alla Camera dei Lord

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È stato membro del Parlamento britannico e brevemente vicepresidente del Partito Conservatore inglese al tempo di Margaret Thatcher. Nel 1992 venne nominato pari del Regno alla Camera dei Lord.

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La candidatura a sindaco di Londra e le controversie

Nel 1999 si candidò alla carica di sindaco di Londra per i Tories, ritirandosi anticipatamente quando venne a galla una vecchia vicenda giudiziaria degli anni Ottanta e il partito lo scaricò.

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