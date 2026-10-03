A Marcello Fois il premio Campiello con 'L'immensa distrazione'
Marcello Fois vince il premio Campiello con "L'immensa distrazione", la dedica a Michela Murgia: "Era bellissima"
Home>Cultura

Marcello Fois vince il premio Campiello con "L'immensa distrazione", la dedica a Michela Murgia: "Era bellissima"

Un successo sul filo del rasoio con 83 voti: al secondo posto si è posizionato Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” che ha avuto 80 voti
Marcello Fois vincitore del Premio Campiello 2026
Premio Campiello 2026 - Marcello Fois vincitore del Premio Campiello 2026
premio campiello marcello fois
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - È Marcello Fois il vincitore della 64ª edizione del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Sul palco del Palazzo del Cinema del Lido di Venezia – per la prima volta cornice della serata finale –, lo scrittore si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento con il romanzo “L’immensa distrazione” (Giulio Einaudi Editore), conquistando 83 voti sui 282 espressi dalla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi.

ADV

Un successo sul filo del rasoio: al secondo posto si è posizionato Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi, 80 voti). A seguire Elena Varvello con “La vita sempre” (Guanda, 54 voti), Valeria Parrella con “La ragazzina” (Feltrinelli, 33 voti) e Ermanno Cavazzoni con “Storia di un’amicizia” (Quodlibet, 32 voti).

ADV
Marcello Fois vincitore del Premio Campiello 2026
Premio Campiello 2026 - Marcello Fois vincitore del Premio Campiello 2026

La dedica a Michela Murgia e i ringraziamenti

Commosso il commento di Fois dal palco: "Scrivere questo libro a quest'età è un po' come fare un bilancio di tutto: capire da che parte si sta, capire che scrivere è un mestiere difficilissimo. C'è tanto da dire e tanta gratitudine per questo mondo". Lo scrittore ha poi dedicato la vittoria a un'amica e collega scomparsa: "Voglio ringraziare una persona che non c'è, ma per me c'è, una donna bellissima e resiliente: Michela Murgia".

Gli altri premi della serata

Nel corso della cerimonia, condotta da Alessio Viola e Arianna Porcelli Safonov con l'animazione musicale di Margherita Vicario e le letture di Matteo Caccia, sono stati attribuiti gli altri riconoscimenti ufficiali: Campiello Giovani a Matteo Ghisleri con il racconto “Ricalcolo percorso”; Opera Prima a Nadeesha Uyangoda per “Acqua sporca” (Einaudi); Premio Fondazione Il Campiello a assegnato a Domenico Starnone; Campiello Junior a Rosella Postorino e Daniele Mencarelli (vincitori delle rispettive categorie).

Come sottolineato dal Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, l'evento ha ribadito il profondo legame tra mondo dell'impresa e cultura: "La cultura è una delle infrastrutture invisibili dell'impresa: ci insegna a immaginare ciò che ancora non esiste".

ADV