Roma Cinema: a Julianne Moore il premio alla Carriera

AGI - Julianne Moore riceverà il Premio alla Carriera nel corso della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga.
L'attrice statunitense, vincitrice dei maggiori premi del cinema mondiale, dagli Oscar agli Emmy, dai Golden Globe ai BAFTA, celebre per le sue interpretazioni in opere come Still Alice, Lontano dal paradiso, The Hours, I ragazzi stanno bene e Boogie Nights - L'altra Hollywood, riceverà il riconoscimento in occasione della proiezione del nuovo titolo che la vede protagonista, The Debut, presentato alla Festa nella sezione Grand Public: a consegnarlo sara' Jesse Eisenberg, regista, sceneggiatore, produttore e attore del film.