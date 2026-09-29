Festival Logos, 12mila presenze per la prima edizione a Palermo

AGI - Sono stati 12mila i partecipanti alla prima edizione di "LOGOS. Parole dal Mediterraneo", il festival culturale internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova, che dal 24 al 27 settembre ha animato il Parco Villa Filippina di Palermo con oltre 200 appuntamenti.
Quattro giorni dedicati a letteratura, teatro, cinema, musica, arti e scienza, con ospiti italiani e internazionali e oltre 60 editori, la metà dei quali siciliani.
Il debutto del Festival Logos
Tra gli autori e gli artisti che hanno preso parte alla manifestazione Jonathan Coe, Molly Aitken, Fatma Aydemir, Marco Balzano, Maylis de Kerangal, Salvatore Ficarra, Iaia Forte, Cornelia Franz, Francesca Giannone, Paolo Giordano, Michele Mari, Giulia Mei, Romana Petri, Valentino Picone, Costanza Quatriglio e Nicoletta Verna.
Il programma, ideato da Terranova come un percorso intorno alla cultura del Mediterraneo, si è articolato in diverse sezioni tematiche dedicate, tra l'altro, alle genealogie letterarie, al romanzo storico, al cinema, al teatro, alla musica, alla scienza, all'enogastronomia, alla letteratura contemporanea e alle questioni ambientali, sociali ed etiche legate al mondo digitale.
Maylis de Kerangal vince il Premio Pelagos Bper
Nel corso della manifestazione è stato assegnato per la prima volta il Premio Pelagos Bper, dedicato alle personalità della letteratura, dell'arte e del pensiero contemporaneo capaci di raccontare la complessità del Mediterraneo. Il riconoscimento è andato alla scrittrice francese Maylis de Kerangal.
Spazio anche al Premio The Bridge, che da dieci anni promuove lo scambio letterario tra Italia e Stati Uniti, e al Premio Nicola Bravo, realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Palermo e dedicato alla memoria del gallerista, editore e promotore culturale palermitano. I vincitori di questa edizione sono Elisa Caputo e Salvatore Chiollo.
Un laboratorio permanente sulla cultura del Mediterraneo
Tra gli appuntamenti anche spettacoli teatrali, reading, proiezioni cinematografiche e concerti. "LOGOS. Parole dal Mediterraneo", nato dalla collaborazione tra la casa editrice Kalos, Logos-Associazione Culturale Ets e il Parco Villa Filippina, si propone come un laboratorio multidisciplinare permanente capace di mettere in relazione storie, persone e comunità e di valorizzare la cultura del Mediterraneo nelle sue diverse espressioni artistiche.