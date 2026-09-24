Nasce ‘il Leggendario’, nuova rivista letteraria illustrata

AGI - Arriva in libreria una nuova rivista mensile illustrata dedicata alle piccole lettrici e ai piccoli lettori: ‘il Leggendario’, edita da TigrEdizioni.
Con un numero zero già uscito e altri quattro in programma entro il 2026, la rivista punta a promuovere la letteratura per i più piccoli con fiabe illustrate, storie senza parole, non fiction, poesia e storie internazionali, accompagnate da rubriche di arte, scienza e animali. Il concept de ‘il Leggendario’ evoca, nelle intenzioni, il mito e il viaggio, ma soprattutto la capacità di ogni singolo bambino di essere a propria volta una ‘leggenda’, ovvero colui che deve essere immaginato, letto e ascoltato. L’obiettivo è che non siano soltanto i piccoli ad apprendere dai grandi, ma gli stessi adulti a riprendere coscienza di sé assistendo allo scatenarsi della fantasia dei giovanissimi.
Un ecosistema di lettura e approfondimento
Accanto al formato cartaceo, il progetto prevede anche la newsletter Diario indirizzata a educatori e familiari e concepita per approfondire ogni mese i temi affrontati dalla rivista sotto il profilo ludico, pedagogico ed evolutivo. De ‘il Leggendario’ è prevista anche una versione in inglese, disponibile nelle librerie per bambini e nelle librerie indipendenti, oltre che in abbonamento attraverso il sito www.illeggendario.com.
Il progetto e i fondatori
Con una grande redazione animata dai contributi di numerosi protagonisti della letteratura per l'infanzia, italiani e stranieri, l’iniziativa tende dichiaratamente a una dimensione sociale e internazionale I suoi fondatori, Manuela Serantoni, Domenico D’Amico, Sabrina Aguiari e Violetta Tomassetti, provengono tutti da ambiti diversi, trattandosi di una professionista della comunicazione e dell’editoria culturale, di un economista, di una consulente internazionale per la cooperazione allo sviluppo e gli interventi umanitari e di una pedagoga.