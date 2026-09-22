La giustizia tra realtà e fantasy, il libro di Lisa Imparato

AGI - Una ragazza uccisa in un anonimo e apparentemente sonnolento paese della provincia italiana, la condanna in via definitiva del suo fidanzato, il successivo arrivo di nuovi elementi che mettono in crisi le certezze della verità processuale.
Con ‘Tra 24 ore morirai – La ragazza della villetta’ (Edizioni Mea) il magistrato e Sostituto Procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Lisa Imparato, esordisce nella narrativa pubblicando un legal thriller che vira decisamente al fantastico, rimandando al contempo in modo esplicito al delitto di Garlasco e ad altri casi giudiziari di grande impatto mediatico.
La ricostruzione di un'investigazione giudiziaria
Qual è il limite della giustizia umana? È questa la domanda al centro di un romanzo che oscilla tra realtà e fantasia, autoironia e minuziosa ricostruzione di un’operazione di investigazione giudiziaria. La storia si concentra su un caso esemplare di femminicidio e sull’ipotesi che il passaggio del tempo possa rivelarsi decisivo nel percorso verso la verità. Un intreccio nel quale l’esperienza professionale dell’autrice si mescola agli elementi fantasy della narrazione: la protagonista, infatti, porta il suo stesso nome ed è un magistrato, che pur di trovare i veri colpevoli di un delitto che ritiene irrisolto non esisterà a servirsi della versione sperimentale di una tecnologia in grado di riportarla nel passato.
Chi è Lisa Imparato
Questo libro è destinato a divenire il primo episodio di una saga: ‘Tra 24 morirai’ diventerà una serie che fornirà chiavi alternative e romanzate ad alcuni tra più grandi misteri di cronaca nera della nostra storia. Nel corso della sua attività professionale, Lisa Imparato si è occupata di violenza di genere e della tutela delle persone vulnerabili, intervenendo su questi temi anche in veste di editorialista e opinionista televisiva. Docente presso il CASD – Centro Alti Studi per la Difesa, ha inoltre operato come consulente giuridico del Ministero della Difesa per la formazione del personale militare, con particolare riferimento al Diritto dello Spazio. È stata inoltre consulente giuridico della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie.