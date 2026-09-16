La storia della borsa nel libro di Antonio Mancinelli: 200 anni

AGI - L’accessorio per eccellenza. Amato, cercato, mostrato. È la borsa, piccola o grande appendice intima, necessaria quanto essenziale al momento in cui si esce di casa.
Ci racconta tutto, o quasi, di lei il giornalista di moda, critico e docente Antonio Mancinelli, che ha da poco pubblicato per Marsilio Arte “La Borsa. 200 anni, 5 continenti”. Un importante volume che, attraverso una selezione di 300 esemplari di borse provenienti da cinque continenti, esplora l’universo di questo archetipo dagli inizi del XIX secolo ai giorni nostri, raccontando come questa protesi quotidiana rappresenti un "archivio emotivo" e un rifugio psichico itinerante.
Lo specchio del tempo e della società
“La borsa – racconta Mancinelli – è uno specchio del tempo: nei periodi di abbondanza si fa sfarzosa, nei tempi di guerra si riduce all’essenziale funzionalità, nei momenti di cambiamento sociale si trasforma di foggia e di ruolo assieme alle persone. Poter leggere la storia attraverso le borse equivale un po’ a svuotare la grande borsa dell’umanità e osservare gli oggetti che ne cadono fuori: attrezzi di pietra, sigilli imperiali, monete, rosari, cosmetici, smartphone… Ognuno racconta un capitolo diverso ma con un filo rosso comune, quello del contenere e portare con sé".
Abbandonata la rigida cronologia accademica, il volume si sfoglia quasi come un guardaroba dove gli accessori vengono riposti seguendo il ritmo autentico delle giornate, delle stagioni e della vita. Le borse vengono raccontate a seconda dell’occasione d'uso nell'arco degli ultimi due secoli: si spazia così dalle borse funzionali da giorno a quelle preziose per la sera, dai modelli da ballo, teatro e cerimonia ai grandi bagagli da viaggio, fino ad approdare alle borse del tempo libero, del primo amore e persino alle stravaganze da Wunderkammer.
Modelli iconici, materiali e ricerca iconografica
Che sia da sera o da giorno, portata a mano o a tracolla, che brilli di perline e strass, che sia preziosa come un diamante o "easy" in tessuto, rustica in corda o audace in ottone, compaiono così borse di forme, materiali e decorazioni diverse, firmate dai nomi altisonanti della moda o realizzate come pezzi unici.
L’originalità del libro sta anche nella inedita ricerca iconografica, condotta nei più importanti archivi internazionali che, lontani dagli algidi scatti di sfilata, raccontano tutto il calore dell’accessorio. Sono tante anche le immagini inedite che ritraggono sia donne comuni, immortalate nella loro quotidianità con la borsa che le accompagna ogni giorno, sia personalità leggendarie che hanno contribuito a rendere intramontabili alcuni dei modelli più celebri: da Jacqueline Kennedy a Jane Birkin, fino alle fotografie d'epoca che ritraggono Ornella Vanoni e Raffaella Carrà.