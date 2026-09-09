Video Oasis su Vespa a Trastevere scatena rumor concerto Roma

AGI - Due giovani che sfrecciano su una Vespa rossa tra i vicoli di Trastevere, in sottofondo le note di "Go let it out".
La breve clip video pubblicata sul profilo social degli Oasis ha riacceso l'entusiasmo dei fan italiani su una probabile data a Roma del gruppo dei fratelli Gallagher nel tour mondiale che dovrebbe ripartire il prossimo anno.
September 9, 2026
Le ipotesi sulla location e le possibili date
Un evento sui cui nella Capitale si vocifera da tempo, che ha collezionato mezze ammissioni, smentite di facciata, l'ipotesi più accreditata da mesi è quella di due possibili date, magari al Circo Massimo. Il Sun ha ipotizzato 24 e 25 luglio come possibili date per il concerto capitolino.
La band alfiere del britpop e della cool Britannia ha suonato a Roma in tre occasioni: due volte nel 2002, al concertone dei sindacati per il 1 maggio e poi in estate al Foro Italico. Quindi tornarono un'altra volta a febbraio 2009, quando si esibirono al Palazzo dello Sport, pochi mesi prima della lite che portò allo scioglimento della band. Ora potrebbe arrivare una replica nel nuovo tour atteso a seguito della reunion dello scorso anno.