Logos Palermo 2026, 200 eventi e 150 ospiti dal Mediterraneo

AGI - Duecento eventi, circa 150 ospiti tra scrittori, artisti e protagonisti della cultura e oltre 60 editori. È la prima edizione di 'Logos - Parole dal Mediterraneo', festival culturale internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova, in programma dal 24 al 27 settembre al Parco Villa Filippina.
La manifestazione punta a fare di Palermo un luogo di incontro tra culture e linguaggi, mettendo in dialogo letteratura, teatro, cinema, musica, scienza ed enogastronomia. "Palermo, cioe' Panormo, la citta' 'tutta porto', incarna la sua etimologia e diventa approdo di culture mediterranee e non solo", ha spiegato Terranova "Il nostro festival vuole riportare la capitale al suo ruolo di crocevia culturale: valorizziamo le radici per aprire l'isola al futuro".
Tra gli ospiti annunciati figurano Jonathan Coe, Maylis de Kerangal, Paolo Giordano, Michele Mari, Stefania Auci, Giulia Caminito, Marco Balzano, Claudia Durastanti, Roberto Alajmo, Francesca Giannone, Valentino Picone e Gianni Riotta.
Il programma si articola in diverse sezioni tematiche. #pelagos sarà dedicata alla Sicilia e al Mediterraneo, mentre #gliantenatidelfuturo esplorerà le genealogie letterarie e #lescrittricielastoria il nuovo romanzo storico. Spazio anche a cinema, teatro, musica, divulgazione scientifica, ambiente, femminismo, questioni etiche legate al digitale e iniziative per bambini e adolescenti.
Nel cartellone concerti, spettacoli e proiezioni, mentre oltre 60 editori, metà dei quali siciliani, saranno presenti con stand e incontri insieme ai librai cittadini.
Logos ospiterà inoltre diversi premi letterari. Nasce all'interno del festival il Premio Pe'lagos Bper, assegnato per la prima edizione alla scrittrice francese Maylis de Kerangal. In programma anche appuntamenti dedicati al Premio The Bridge, al Premio Strega e a Maria Bellonci, oltre alla presentazione del Premio Nicola Bravo rivolto a giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.
Il festival è promosso dalla casa editrice Kalo's, Logos-Associazione Culturale ETS e Parco Villa Filippina, con il patrocinio e la collaborazione di istituzioni, associazioni culturali e realtà del territorio.