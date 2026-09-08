Penélope Cruz e Javier Bardem al Lido, protagonisti di 'Bunker'

AGI - Sono arrivati al Lido ieri pomeriggio, in anticipo di 24 ore sul red carpet (e in anticipo di una mezz'ora pure sull'arrivo annunciato). Ma la giornata sarà tutta loro.
La coppia Penélope Cruz e Javier Bardem è di certo tra i divi più attesi di questa 83ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. I due sono i protagonisti di "Bunker", film in concorso che racconta la crisi di una coppia alle prese con la decisione di progettare un bunker per un misterioso miliardario.
I film del giorno e i grandi registi
Grande attesa anche per "Musk" (Venice Open - Fuori concorso), annunciato come "una lucida indagine sul mito di Elon Musk, il più celebre 'imprenditore-inventore' al mondo, capace di esercitare un'enorme influenza sulla nostra vita quotidiana".
Infine, un altro film in concorso che sbarca oggi al Lido è "Company", diretto e interpretato da Casey Affleck, con Nick Nolte e Ben Mendelsohn.
I riconoscimenti a Luca Guadagnino ed Ellen Burstyn
Grande attenzione anche per Luca Guadagnino, che nel pomeriggio in Sala Casinò riceverà il Cartier Glory to the Filmmaker 2026, riconoscimento assegnato dalla Biennale a una personalità che abbia dato un contributo particolarmente originale al cinema contemporaneo.
Subito dopo la cerimonia sarà presentato fuori concorso "Joie de vivre", il monumentale documentario di Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci e alla cinefilia del Novecento: 435 minuti di durata, con interventi, tra gli altri, di Martin Scorsese, David Cronenberg e Alfonso Cuarón.
Alle 16, alla Match Point Arena, sarà invece protagonista Ellen Burstyn, Leone d'Oro alla carriera 2026, con la masterclass aperta al pubblico.
Gli eventi collaterali al Lido
Tra gli eventi collaterali è sicuramente da citare il Premio RB Casting, giunto alla sesta edizione, e l'incontro "Dove finisce il film. Post-produzione, digitale e creatività: l'infrastruttura strategica del cinema italiano", organizzato dall'Unione Imprese Tecniche di ANICA all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior.
In mattinata è previsto anche l'evento stampa Mastercard "Shaping the Future of Italian Tourism: Data, Innovation and Priceless Experiences", dedicato al rapporto tra dati, innovazione ed esperienze nel futuro del turismo italiano.