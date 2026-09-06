Venezia, Barbera: prima settimana da record, orgoglio Mostra

AGI - "La cosa che mi rende più orgoglioso di questa prima settimana è che sia andato tutto bene, che tutti i film siano piaciuti molto e che tutti siano contenti e soddisfatti. Questa è la miglior retribuzione per l'impegno e il lavoro fatto. Il giro di boa sarà domani sera: se ci arrivo, poi comincio a scendere". È il bilancio tracciato dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, in un'intervista rilasciata all'AGI.
Il ritorno al Lido di Nanni Moretti
Un'edizione segnata dal grande e atteso ritorno al Lido di Nanni Moretti: "Romantico è la parola giusta per definirlo, visto anche il film - ha sottolineato Barbera -. Lo aspettavano tutti, lo hanno accolto come si meritava, come un grande maestro, con grande affetto soprattutto. E fa molto piacere per lui, ma fa molto piacere anche per noi, perché è stato come sanare un 'vulnus' che si era creato tantissimo tempo fa ingiustamente. Nanni è stato generoso da non attribuirci colpe e soprattutto da non rivendicare qualcosa nei confronti della Mostra. Quindi pace fatta, e vedremo cosa ci aspetta per il futuro".
L'incontro con i fratelli Gallagher
Infine, il direttore ha scambiato una battuta sugli Oasis, approdati al Lido in un momento di grande entusiasmo globale per la loro reunion, scherzando sull'accoglienza ricevuta in Sala Grande dai fratelli Gallagher che lo hanno "indicato" al termine della proiezione ed invitato idealmente ad entrare nella band: "Sì, sono la riserva (sorride ndr). Quando il batterista o il bassista manca, subentro io. Un invito al loro concerto in Italia l'anno prossimo? Abbiamo avuto pochissimo tempo per parlare. Con loro non è facile perché hanno un accento micidiale, per capire quello che dicono ci vorrebbero i sottotitoli ogni volta. Però sono stati molto simpatici. Speriamo che vengano davvero", ha concluso.